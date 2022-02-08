Manisalı judocular Sakarya'da madalyaları topladı

Manisalı judocular, Sakarya'da gerçekleştirilen Ümitler Türkiye Şampiyonasında toplam 3 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak, büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye Judo Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası, 4 - 6 Şubat tarihlerinde Sakarya Serdivan Spor Salonu'nda yapıldı. Şampiyonaya katılan Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Yunusemre Belediyesi judo takımları, Manisa'ya gurur yaşattı. 62 ilden toplamda 906 sporcu mücadele ettiği Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'nda; Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı sporcuları 3 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalya kazanarak şampiyonaya damgasını vurdu. Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Haşim Elmalı, turnuvada başarılı olan sporcuları ve eğitmenleri kutlarken, başarılarının devamını diledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Judo takımının dereceye giren sporcuları ise şöyle: "Zilan Ertem 40 kg Türkiye Şampiyonu, Pınar Boğa 48 kg Türkiye Şampiyonu, Mehmet Şahin Ertem 50 kg Türkiye Şampiyonu, Gülşen Tanrıkulu 44 kg Türkiye 2'ncisi, Ahmet Dikici 50 kg Türkiye 2'ncisi, İsmail Durbak 73 kg Türkiye 3'üncüsü, Sümeyra Gökçen 48 kg Türkiye 5'incisi, Sami Yusuf Çiçek 90 kg Türkiye 5'incisi"

Yunusemreli judocular 3 madalya ile döndü

Yunusemre Belediyespor judocuları da Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'ndan üç madalya ile döndü. Yunusemreli judoculardan Abdullah İnci 81 kiloda Türkiye 2'ncisi olurken, Merve Kaya 44 kiloda, Sura Nil Karasu da 52 kiloda Türkiye 3'üncüsü oldu. Tüm ekibi kutlayan Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, yoğun katılımla gerçekleşen zorlu şampiyonadan madalyalarla ayrıldıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Şehrimizin ve kulübümüzün adını en iyi şekilde duyuran judocularımızla gurur duyuyoruz. Altyapıya önem veren bir kulüp olarak Türk judosuna ümit veren yetenekleri yetiştirmeye devam edeceğiz. Başarıda emeği geçenleri kutluyor, Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'ye desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.