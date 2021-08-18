Manisalı judoculardan Letonya'da büyük başarı

Letonya'da düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda, Manisa Sporcu Eğitim Merkezi judocularından Zilan Ertem Avrupa ikincisi, Mehmet Şahin Ertem ise Avrupa beşincisi oldu.

Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası, 37 ülkeden 393 sporcunun katılımıyla Letonya'nın başkenti Riga'da başladı. Şampiyonada Türkiye'yi temsil eden Manisa Sporcu Eğitim Merkezi judocularından Zilan Ertem 40 kg kızlarda Avrupa ikincisi olarak büyük bir başarıya imza atarken, 50 kg erkeklerde ise Mehmet Şahin Ertem Avrupa beşincisi oldu. Letonya'da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil eden sporcuları ve antrenörleri tebrik eden Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, "Bakanlığımızca tam destek verdiğimiz Manisa Sporcu Eğitim Merkezimizin bünyesinde yetişen judocularımızın başarılarıyla gurur duyuyoruz. Letonya'da çok sayıda ülkenin sporcuları arasından elde ettikleri başarılarla gelecek için büyük ümit verdiler. Sporcularımızı ve antrenörlerimizi kutluyor, ilerde daha büyük dereceler elde edeceğimize yürekten inanıyorum" dedi.

Öztürk ayrıca Manisa'nın, Aksaray'da yapılan Türkiye Yıldızlar Judo Şampiyonası'nda en başarılı 2'nci il olduğuna da vurgu yaparak, ülke judosuna yetenekli sporcular kazandırmaya devam edeceklerini kaydetti.