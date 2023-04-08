Manisalı kadın karateciler başarıdan başarıya koşuyor

Ankara'da devam eden Türkiye Üniversitelerarası Kadın Karate Şampiyonası'nda Manisa BBSK sporcusu ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencileri Sümeyye Teke 68 kilogram kumitede, Nurbade Büber de 61 kilogram kumitede altın madalya kazandı.

Türkiye Üniversitelerarası Karate Şampiyonası 5-8 Nisan 2023 tarihlerinde Ankara Hacı Bayram Veli Beşevler Spor Salonu'nda düzenlendi. Şampiyonada, Manisa BBSK sporcusu ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencileri Sümeyye Teke 68 kilogram kadın kumitede, Nurbade Büber de 61 kilogram kadın kumite müsabakalarında Türkiye şampiyonu oldu.

Nurbade Büber ve Sümeyye Teke'nin yer aldığı kadın kumite müsabakalarında Manisa Celal Bayar Üniversitesi Takımı ise Türkiye ikincisi oldu.