Manisalı kadın üreticilere üzüm sıkma makinesi desteği

Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak kırsal kalkınmaya yönelik desteklerin devam ettiğini belirten Başkan Ergün, “Bu desteklerimiz çerçevesinde Gördes ilçemizdeki kadın çiftçilerimizin kullanımına sunulmak üzere Kırsal Hizmetler Dairemiz tarafından alımı yapılan iki adet üzüm sıkma makinesinin teslimini yaptık. Yarın da Yunusemre ilçemiz Türkmen ve Ortaköy mahallelerindeki kadın çiftçilerimize makinelerini vereceğiz. Pekmez yapımı noktasında artık işleri daha da kolaylaşacak. Kadın çiftçilerimiz, güle güle kullansın” dedi.

Öte yandan Başkan Ergün, Akhisar ilçesi Kırbağlar mevkiinde başlattıkları yol yapım çalışmalarını da tamamladıklarını belirterek, “Sıcak asfaltı ve yol çizgileriyle caddemiz yepyeni bir görünüm kazandı. Hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullanılsın” dedi.