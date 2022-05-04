Manisalı kadınlar bayramda halı sahada buluştu

Manisa'nın Selendi ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan halı sahaya koşan kadınlar futbol gösterisi sundu.

Manisa'nın Selendi ilçesine bağlı Pınarlar Mahallesi'nde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan halı saha, mahallede yaşayan kadınların vazgeçilmezi oldu. Ramazan Bayramı dolayısıyla hem mahallede yaşayan kadınlar hem de başka illerden mahalledeki akrabalarına ziyarete gelen kadınlar halı sahada buluşarak adeta futbol gösterisi sundu. Halı saha da hünerlerini sergileyen kadınlar iki bayramı bir arada yaşadılar.

Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkür eden mahalle muhtarı Adem Akçakaya, "Yeni açılan halı sahada kadınlarımız futbol oynadılar. Gerçekten kadınlarımız sadece ev işi değil bura da da hünerlerini sergilediler, güzel bir bayram geçirdik, inşallah bundan sonra da devam edecek" dedi.