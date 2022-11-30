Manisalı kamu fotoğrafçılarından fotoğraf sergisi

Manisa'da kamu kurum ve kuruluşlarının basın birimi çalışanları, geçtiğimiz ay gittikleri Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda çektikleri fotoğraflar ile “Bakmak ve Görmek” temalı fotoğraf sergisi açtı.

Manisa'daki kamu kurum ve kuruluşlarının basın birimlerinde çalışanları, aldıkları eğitim çerçevesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü ile yapılan bir çalışma sonrasında gittikleri Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı Dilek Yarım Adası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nı da çektikleri fotoğrafları, Şehzadeler Belediyesi Tarihi Kurşunluhan'da sergilediler.

Sergi açılış töreni öncesinde 30 kişiden oluşan Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Türk Sanat Müziği Korosu, söylediği birbirinden güzel eserler ile davetlilere mini konser verdi.

Sergiyle ilgili bilgi veren kurs eğitmeni ve Manisa Çalışan Gazeteciler deneği Başkanı Turgay Duyar, Manisa'daki kamu kurum ve kuruluşlarının basın birimlerinde çalışanlara yönelik Şehzadeler Halk Eğitimi merkezi desteğiyle açtıkları kurs çerçevesinde Manisa'nın doğal güzelliklerini fotoğraflayarak çektikleri fotoğraflardan oluşan sergi açtıklarını hatırlattı. Açılışı yapılan “Bakmak ve Görmek” temalı serginin kurs çerçevesinde ikinci sergi olduğunu vurgulayan Duyar, “Geçtiğimiz ay içerisinde Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü ile yapılan bir çalışma sonrasında Dilek Yarım Adası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda çekilen fotoğraflardan oluşmaktadır. Aydın dışındaki gözler olarak bakıp gördüklerimizi çekerek farkındalık oluşturmak istedik. Umuyoruz ki bu güzellikleri fotoğraflarımıza da yansıtmayı başarmış, bu güzel doğayı sergimizi gezecek olan insanların hayalinde canlandırabiliriz.” dedi.

Sergide emeği geçenlere teşekkür eden Manisa Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Nagehan Eroğlu ise “Valiliğimiz koordinesinde açmış olduğumuz Kamu Fotoğrafçıları Kursu çerçevesinde zaman zaman hem Manisa'nın hem de çevre illerimizin doğal güzelliklerini görmek ve fotoğraflamak üzere çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Son olarak Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğümüz ile ortak bir çalışma gerçekleştirerek Dilek Yarımadası Milli Parkına bir gezi düzenledik. Kursiyerlerimiz Dilek Yarımadasının doğal güzelliklerini fotoğrafladılar. Bugün de o fotoğraflardan oluşan ve Kamu Fotoğrafçılarının ikinci sergisi olan 'Bakmak ve Görmek' sergimizi açtık. Eğitmenimiz Turgay Duyar ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Sergiye ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını kaydeden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ise sergi adının anmalı olduğunu vurgulayarak, vatandaşların da hizmetlere bakıp görmesi gerektiğini ifade etti. Başkan Çelik, “Bakmak ve görmek, hayatın güzelliklerini bakıp ama göremeyenlerden hepimiz muzdaripizdir. Ev hayatında bile küçük bir çocuk bile eve katkıda bulunacak bir şey yaptığında evin sahipleri bakıpta göremez, teşekkür edemezse o çocuk incilir. Mesela biz kamu işiyle uğraşanlar, yaptığımız eserlere bakılıp görülmediğinde üzülürüz. Bakmak ve görmek sergisi, bakıldığında bakmak ve görmek konusunda zihinlerde alt yapı oluşturacak bir serginin hazırlanmış olması da hayatımızın her alanı itibariyle esas alınması açısındsn son derece önemli. Baktıklarımızı görebilirsek hayatta çok daha mutlu olur, doğru kararlar veririz” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından törene katılan protokol üyeleri tarafından serginin açılış kurdelesi kesilerek sergi gezildi.

Tarihi Kurşunluhan'da gerçekleştirilen serginin açılış törenine Manisa Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen, Tarım ve Orman Bakanlığı 4.Bölge Müdürü Adil Şencan, Şehzadeler İlçe Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Nagehan Eroğlu, Milli Eğitim Şube Müdürü Şeref Güncan, Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İlyas Kayaokay, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Filizkan ile davetliler katıldı.