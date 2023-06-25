Manisalı karateci Dünya Gençlik Ligi'nde

Manisa Büyükşehir Belediyespor karatecisi Nurbade Büber, Hırvatistan’da gerçekleştirilecek olan Karate Gençlik Ligi’nde milli formayla hem Manisa’yı hem de Türkiye’yi temsil edecek.
Manisa Büyükşehir Belediyespor karatecisi Nurbade Büber, Hırvatistan'da gerçekleştirilecek olan Karate Gençlik Ligi'nde milli formayla hem Manisa'yı hem de Türkiye'yi temsil edecek.
Hırvatistan'ın Porec kentinde 28 Haziran-2 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılacak olan Karate Gençlik Ligi'nde Manisa Büyükşehir Belediyespor karatecisi Nurbade Büber, U21 61 kilogramda kadınlarda Manisa'yı ve Türkiye'yi temsil edecek. Müsabakaya 72 ülkeden 3 bin 200 sporcunun, Türkiye'den ise 60 sporcunun katılacağı öğrenildi.
Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü yazılı bir açıklama yaparak kulübün sporcusu Nurbade Büber'e milli formayla başarılar diledi.