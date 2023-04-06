Manisalı karateci Üniversitelerarası Türkiye şampiyonu oldu

Manisa BBSK Karate Takımı sporcusu Sümeyye Teke Ankara'da devam eden Üniversitelerarası Karate Türkiye Şampiyonasında altın madalya kazandı.

Türkiye Üniversitelerarası Karate Şampiyonası 05-08 Nisan 2023 tarihlerinde Ankara Hacı Bayram Veli Beşevler Spor Salonunda düzenleniyor. Manisa BBSK Karate Takımı sporcusu Sümeyye Teke başarılarına bir yenisini daha ekledi ve Üniversitelerarası Karate Türkiye Şampiyonasında Türkiye Şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Manisa BBSK Sporcusu ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğrencisi Sümeyye Teke 68 kg Kadın Kumite müsabakalarında Türkiye şampiyonu oldu.