Manisalı öğrenciler Eskişehir'in ikonlarını yerinde gördü

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu öğrencileri Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği çerçevesinde Eskişehir'e gezi düzenleyerek kentin tarihi ve turistlik mekanlarını yerinde görme fırsatı buldu.

Okuldan görevlendirilen 4 idareci/öğretmen, 30 öğrenci ve 10 velinin katımlıyla Eskişehir'in tarihi ve turistik yerlerini görme imkanı elde eden öğrenciler T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ve Sosyal Bilgiler gibi branş derslerinde öğrendikleri bilgileri de yerinde görerek tecrübe etme şansı buldu.

Gezi hakkında ayrıntılı bilgi veren okul yönetimi gezi kapsamda Eskişehir ilinde bulunan TÜLOMSAŞ Müzesinde ilk Türk otomobili Devrim'in görüldüğünü, Porsuk Çayı üzerinde tekne gezintisi yapıldığını ifade etti. Ayrıca Kurşunlu Külliyesi, Cam Sanatları Merkezi, Lületaşı Galerisi, Odunpazarı Evleri, Atlıhan, Eskişehir Balmumu Heykeller Müzesi ve Sazova Bilim ve Sanat Parkının gezildiğini ifade eden okul idarecileri, öğrencilerin gezi esnasında gezdikleri müzeler ile gördüklerinden oldukça etkilendiklerini ve ilgi çekici bulduklarını söyledi.

Okul Müdürü Ali Osman Çoşkun bu tür okul gezilerinin öğrencilerin okulda öğrendikleri bilgileri gerçek hayattaki karşılığını bulması açısından oldukça önemli olduğunu, bunun yanı sıra geziye katılan bir öğrencinin kendi başına seyahat ederek gelecek yaşamlarında karşılaşabilecekleri olası problemleri nasıl çözeceklerine dair de tecrübe kazandıklarını belirtti. Gezinin organizasyonunda emeği geçen idareci ve öğretmenlere teşekkürlerini sunan Çoşkun, 2019 yılı içerisinde de Türkiye'nin farklı şehirlerine gezi düzenleyerek Türkiye'nin zenginliklerinin öğrencilere tanıtılması konusunda kurum olarak üzerilerine düşen her görevi yapacaklarını vurguladı.