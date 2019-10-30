Manisalı öğrenciler Kızılay konusunda bilinçlendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri (ÇKSM) minikleri ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezlerinde (MABEM) öğrenim gören öğrenciler, Kızılay Haftası olması nedeniyle düzenlenen etkinlikte, Kızılay'ın önemini kavrama şansı yakaladı.

Her yıl 29 Ekim - 4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası olması nedeniyle, Manisa Büyükşehir Belediyesi Atatürk Gençlik Merkezi'nde Türk Kızılayı anlatıldı. Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri minikleri ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri (MABEM) öğrencilerine Kızılay çalışanları ve gönüllüleri tarafından Kızılay tanıtıldı. İlk olarak Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri miniklerini ağırlayan Türk Kızılayı Manisa Şubesi yetkilileri, Kızılay'ın görevlerini, yetki alanlarını ve önemini anlattı. Kızılay yetkililerini ilgiyle dinleyen minikler, merak ettiklerini sorma fırsatı da buldu. Etkinlik sonunda miniklere matara ve boyama kitabı hediye edildi.

Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri öğrencilerinden sonra MABEM'li öğrenciler, Atatürk Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda ağırlandı. Kızılay çalışanları, Kızılay'ın görevlerini, yetki alanlarını ve önemini anlatarak, kan bağışı ve kök hücre bağışı ile afet yönetimi gibi konularda seminer verdi. Programın devamında Atatürk Gençlik Merkezi bahçesinde uygulamalı çadır kurma eğitimi de verildi. Kızılay yetkililerini ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını belirten ve verilen eğitim nedeniyle teşekkür eden Atatürk Gençlik Merkezi Sorumlusu Ahmet Kaplan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde çocukların ve gençlerin eğitimlerine önem verdiklerini ifade etti.