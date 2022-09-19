Manisalı öğrenciler TEKNOFEST'ten şampiyon olarak döndü

Manisa Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, “Erişilebilir Zeka Oyunları” projesiyle TEKNOFEST 2022 Samsun'dan birincilik ödülü, Trabzon'dan da “En iyi sunum” ödüllerini alarak Manisa'ya döndü.

Manisa Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri Taha Arben Vurgun, Ayşe Nehir Nalbantoğlu, Yusuf Elmas Proje Danışman öğretmeni Sözer Vurgun öncülüğünde hazırladıkları “Erişilebilir Zeka Oyunları” projesiyle TEKNOFEST 2022 Samsun'dan birincilik ödülü, Trabzon'dan da “En iyi sunum” ödüllerini aldı. 81 il 107 ülke 154 bin 834 takım 600 bin yarışmacı 27 bin 715 finalist ve “Engelsiz Yaşam Teknolojileri” alanında 11 bin 309 proje arasından birinci olan öğrenciler ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı. Engelli bireylerle tüm diğer çocukların birlikte vakit geçirip eğitim göreceği materyaller hazırlayan öğrenciler, aldıkları ödüllerle mutluluk yaşadıklarını söyledi.

Proje Danışman Öğretmeni Sözer Vurgun, “2022 TEKNOFEST Engelsiz Yaşam Teknolojileri alanında Türkiye 1.'si olduk. Aynı zamanda bu yarışmadaki diğer bir ödül olan ‘En iyi sunum' ödülünü de alarak bir ilk imza attı öğrencilerimiz. Biz dünya genelindeki farklı engel grubundaki çocuklarla tüm çocukların aynı oyunu oynayabileceği erişilebilir oyun materyalleri ürettik. Bu materyalleri Türkiye'deki okullarda uygulamasını yaptık. Bu materyalleri 3 boyutlu yazıcılarla ürettikten sonra TEKNOFEST'e başvurduk. TEKNOFEST hem Trabzon'da hem de Samsun'da birinci olarak Manisa'ya döndük” dedi.

Bütün engel gruplarını kapsayacak materyaller hazırladıklarını söyleyen öğrencilerden Taha Arben Vurgun, “81 il, 107 ülke 600 bin başvuru ve 27 bin 915 proje arasından 13 bin 309 tane finalist olarak ‘Engelsiz yaşam teknolojileri' alanında yarışmaya başvurduk. Bütün engel gruplarını kapsayacak oyunlar tasarladık. Bu projemizle beraber Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan da hem ‘En iyi sunum' hem de birincilik ödülümüzü aldık. Projemizdeki zeka oyunlarının bir önemli özelliği farklı yüzeylerden oluşması ve sesli olmasıydı” diye konuştu.

Hazırlanan eğitim materyallerinin dünyada bir ilk olduğunu söyleyen Ayşe Nehir Nalbantoğlu, “Görme engelli arkadaşlarımızın arkadaşlarıyla oynayabileceği eğitim materyalleri, zeka oyunları ve oyuncakların olmaması onların oyun dışına itilmesine neden oluyor. Bu da engelli arkadaşlarımızın zihinsel ve ruhsal sağlığını olumsuz yönde etkiler. Biz de bu durumdan yola çıkarak projemizi hazırladık. Şu ana kadar hazırlanan diğer projelerden farkımız görme engeli olan ve olmayan arkadaşlarımızın birlikte eğitim görmeleri ve oyun oynamaları. Kapsayıcı yaklaşımla oluşturduğumuz materyaller dünyada bir ilk” dedi.