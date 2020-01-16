Manisalı öğrencilerden anlamlı etkinlik

Manisa'da lise öğrencileri, bedensel engellilerin yaşadıkları zorluklara dikkat çekmek ve empati kurmak için tekerlekli sandalye kullandı.

Manisa Şehzadeler İlçesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Manisa Eğitim Projeleri (MANEP) 2023 ‘Nitelikli Meslek Güçlü Gelecek Projesi' kapsamında, Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrika ile ortaklaşa etkinlik düzenledi. Okulun konferans salonunda düzenlenen seminerin ardından lise öğrencileri okul bahçesinde engellilere yönelik farkındalık oluşturmak ve empati duygusunu geliştirmek üzere tekerlekli sandalye kullandı. Öğrenciler, engelli bireylerin yaşadığı sıkıntı ve zorluklara tanıklık etti.

Projeden sorumlu okulun müdür yardımcısı Ayşe Berat Metin, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında projeleri sürdüreceklerini söyledi.