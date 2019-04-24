Manisalı öğrencilerden bilim şenliği

Manisa'da TUBİTAK 4007 kapsamında düzenlenen "Bilim Şenliği"nde öğrenciler ve öğretmenleri tarafından hazırlanan bilimsel deneyler sergilendi.

Manisa'da TUBİTAK 4007 kapsamında "Bilim Şenliği" düzenlendi. Manisa Bilim ve Sanat Merkezinde düzenlenen şenlikte öğrenciler ve öğretmenleri tarafından hazırlanan bilimsel eserler sergilendi. TÜBİTAK, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Manisa İl Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Şehzadeler Belediyesi ve Yunusemre Belediyesi tarafından desteklenen Bilim Şenliği'nin açılış konuşması yapan Şenlik Sorumlusu Doç. Dr. Yurdanur Akyol, "Bilim Şenliği çalışmamızda fen bilimleri, matematik ve sanat dallarında atölyeler, robotik ve kodlama, tematik bilim oyunları, bilim gösterileri, yarışmalar, sergiler, söyleşiler ve zeka oyunları olmak üzere 3 günde toplam 70 farklı etkinlik yer almaktadır. Projemiz sadece bir sergiden yer almayıp katılımcıların yaparak, yaşayarak öğrenmelerini sağlayacak etkinliler planlıyoruz. Bilim ve sanat birbirinden ayrı düşünülemez. Bilim ve sanatı şekillendiren toplumun kültürel mirasıdır" dedi.

Akyol'un ardından konuşan Bilim ve Sanat Merkezi Özgür Emeksiz, Bilim ve Sanat Merkezlerinde öğrencilerin bilimsel düşünce ve davranışlarını estetik değerlerle birleştirerek geliştirilmesi hedeflendiğini söyledi.

Programda konuşan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ataç, TÜBİTAK 4007'nin toplumda her yaştan her kesimden insanı buluşturmayı hedeflediğini belirterek projenin uzun soluklu olduğunu ve gelecek nesillerin bilimle yetiştirilmesinin amaçlandığını söyledi.

Manisa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin ise, "Bizim tertemiz çocuklarımız kendilerine hedef olarak hayatlarının amacı olarak bir ülkenin vatandaşı olmayı koyuyorsa biz bittik demektir. Bilimin her türlüsünü en iyi şekilde öğretmeliyiz. Ama ona kadar da üzerinde durmamız gereken bu çocuklarımızı kimseye çaldırmayacak bir şuur içerisinde yetiştirmemiz gerekiyor. Onları yerli ve milli olma, dünyanın neresinde olursa olsun ama kalbinin burada olmasını, bunu hissetmesini sağlamaya çalışmalıyız" ifadelerini kullandu.

Manisa Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara şenliğin hazırlanmasına katkı gösteren kurumlara başarılar diledi.

Konuşmaların ardından öğrenciler mini bir konser verirken, resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Şenlikte kimya öğretmenleri tarafından hazırlanan gösteri ise öğrenciler tarafından dikkatle takip edildi.

Törenin sonunda şenliğin açılış kurdelesini kesen protokol stantları gezerek bilimsel çalışmalar hakkında bilgi aldı.