Manisalı öğretmen 7 ülkeye Mustafa Kemal Atatürk'ü tanıttı

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Nebahat Ölmezoğlu Ortaokulunda görevli İngilizce öğretmeni, E-Twinning projesi ile öğrencileriyle beraber 7 ülkeye Mustafa Kemal Atatürk'ü tanıttı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Nebahat Ölmezoğlu Ortaokulunda görevli İngilizce Öğretmeni Sevinç Gürkan, öğrencilerin yabancı dili etkin kullanımını sağlamak amacıyla "E-Twınnıng Projesi" başlattı. Proje ile Gürkan ve öğrencileri, 5 dakikalık kısa filmler çekerek Azerbaycan, Hırvatistan, Fransa, Yunanistan, Polonya, Romanya ve Sırbistan olmak üzere 7 ülkeye Mustafa Kemal Atatürk'ü tanıttı.

Öğrencilerin hem İngilizcelerini geliştirdiklerini hem de anlamlı bir projeye imza attıklarını söyleyen İngilizce Öğretmeni Sevinç Gürkan, farklı ülkelerden katılım sağlayan öğrencilerin de İngilizceyi kullanma biçimlerini öğrendiklerini belirtti.

Projeyi çok anlamlı bulduğunu söyleyen Okul Müdürü Ali Yıldız, "Okulumuzda proje çalışmalarının yapılması öğrenci motivasyonu açısından oldukça etkili olmuştur. Bunun dışında kısa film konularının Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Çanakkale şehitlerimizi konu almış olması, özellikle 18 Mart haftası bu çalışmaların yapılması tüm öğrencilerimizi ayrıca etkilemiştir. Okulumuzdaki tüm öğretmenlerin bu çalışmaya ellerinden geldiğince destek vermeleri ekip ruhunun önemini ortaya koymuştur. Sınıf öğretmenimiz Adnan Kabak hocamızın seslendirdiği günün anlamını ifade eden türküler projemize ayrıca renk katmıştır. Öğretmen arkadaşlarıma ve öğrencilerime teşekkür edip üstün başarılar diliyorum" dedi.