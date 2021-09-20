Manisalı öğretmen ‘Küresel Öğretmen' ödülüne layık gösterildi

Manisa'da özel bir okulda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Volkan İner, Global Teacher Award yarışmasında “Küresel Öğretmen” ödülüne layık gösterildi.

110 ülkeden on binlerce öğretmenin başvuru yaptığı 2021 AKS Education tarafından düzenlenen Global Teacher Award yarışmasında Manisa'ya ödül geldi. Manisa ODTÜ Ülkem Koleji'nde okulda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Volkan İner, “Küresel Öğretmen” ödülüne layık gösterildi.

Küresel Öğretmen Ödülü'nün mesleklerine katkıda bulunan öğretmenleri tanımladığını söyleyen İngilizce Öğretmeni Volkan İner, “Asla vazgeçmeden azimle, sevgi ile yaptığım bu mesleği dünya çapında böylesine özel bir ödülle buluşturmak harika bir duygu. Ayrıca umarım bu ödülü ülkemizden daha birçok öğretmen alır ve bu büyük gururu ülkemize yaşatmasını temenni ederim” dedi.

İner, korona virüs salgını süresince ve halen devam ettirdiği “Teacher Talks” (Öğretmen Sohbetleri) projesi ile dünyanın farklı ülkelerindeki birçok öğretmeni, eğitmeni ve önemli kişileri buluşturuyor. Bu görüşmelerde dünyanın farklı yerlerinde ki eğitimciler fikirlerini, yaptıklarını, eğitim anlayışlarını, hayat görüşlerini paylaşıyor.

Volkan İner bu sohbetlerde hem dünyanın hangi köşesinde olursa olsun uluslarararası iletişimin artmasına hem de evrensel değerler açısından insanlık ideallerinin paylaşılmasına vesile olmaya gayret ettiğini vurguladı.