Manisalı öğretmenler mesleki becerilerini üniversite işbirliğiyle geliştirecek

Projeyle öğretmenlerin yeni normalde matematik ve fen bilimleri gibi derslerde mesleki bilgilerin güncellenmesi, yeterliliklerinin artırılarak uluslararası standartlara yükseltilmesi hedefleniyor.

Uluslararası Matematik ve Fen Bilimleri Araştırması (TIMSS) ile Mesleki Becerilerimi Gerçekleştiriyorum Proje Tanıtım Toplantısı'na, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Çetin, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gençay, Proje Yürütücüsü MCBÜ Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Bölümü Matematik Eğitimi Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Delil, akademisyenler ve öğretmenler katıldı.

"Desteği fazlasıyla hak eden bir süreç"

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç proje tanıtım toplantısı katılımcılarına ithafen yaptığı konuşmasında, “Eğitim Fakültemiz, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve diğer katılımcılarıyla birlikte desteği fazlasıyla hak eden bir sürece imza atmak üzere bir araya geliyorsunuz. Bu toplantının birbirinizi tanımanız ve projedeki istihdam edilebilirliğinizi arttırma noktasında katkı sağlayacağını ümit ediyorum. Gerçekleştirilen toplantının ve projenizin hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

"Projede öğretmenlerimize destek olacağız"

MCBÜ Demirci Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Çetin ise, “Bilindiği üzere, TIMSS öğrencilerin matematik ve fen alanlarında kazandıkları bilgi ve becerilerin değerlendirilmesine yönelik bir tarama araştırmasıdır. Sayın Rektörümüzün ve Ahmet Delil Hocam'ın da ifade ettiği üzere; Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) IEA'nın bir projesidir. Dünyadaki en büyük ve en kapsamlı uluslararası öğrenci başarılarını değerlendirme çalışmasıdır. 4. ve 8. sınıf düzeyindeki öğrencilere uygulanır ve 4 yılda bir yapılmaktadır. TIMSS'in temel amacı, dünya çapında matematik ve fen bilimleri alanlarında eğitim ve öğretimin gelişmesine yardımcı olmaktır. Çok iyi şekilde tasarlanmış uluslararası bir izleme sistemidir. Demirci Eğitim Fakültesi olarak bizlerde sınıf öğretmenlerinin matematik derslerindeki bireysel yeterliliklerini geliştirmeyi amaçlayan bu proje kapsamında verilecek olan eğitimlere destek olacağız ve bu çalışmanın devamını da bekliyoruz” dedi.

"Hedefimiz çok daha iyiye ulaşmak"

Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gençay ise şunları söyledi: “Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'un da ifade ettiği üzere bu imtihanda; Türkiye'nin 4. sınıf matematik alanında 2015'teki 483 olan ortalama puanını 2019'da 40 puan artırarak 523'e çıkardı. 2015'te 49 ülke arasında 36. sırada yer alırken 2019'da 58 ülke arasında 23. sıraya yükseldi. Bu gelişmeler sevindirici ama bu bizim olmak istediğimiz yer değil ve hedefimiz çok daha iyiye ulaşmak olmalı. Çünkü bizler astronomi, matematik ve tıp gibi temel bilimlere öncülük etmiş, çığır açmış bir medeniyetin mirasçılarıyız. Bizler de Manisa Celal Bayar Üniversitesinden değerli akademisyenlerimizin destekleriyle ilk olarak ilçemizde uygulanacak olan ‘TIMSS ile Mesleki Becerilerimi Geliştiriyorum' projemizin yolculuğuna yaklaşık bir ay önce başladık. İlk yeni tip korona virüs (Covid-19) vakasının ülkemizde görülmesinin ardından uzaktan eğitime geçilen Mart 2020'den beri zorlu bir dönemi paylaşıyoruz, ortaya çıkan değişimlere uygun kararlar alarak, yeni normallerimiz olan çevrim içi toplantı ve seminerler tertip ederek, bu dönemin aynı zamanda öğretmenlerimiz, çocuklarımız ve velilerimiz için yenilenme ve beceri edinme süreçleri içermesi için gayret ediyoruz. Bu bağlamda ‘TIMSS ile Mesleki Becerilerimi Geliştiriyorum' projesini, Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Delil yürütücülüğünde, bizatihi benim de içinde yer aldığım proje ekibimiz ve siz değerli öğretmenlerimizle birlikte, 2020/21 eğitim öğretim yılının II. döneminde uygulayacağız. Eğitimlerimiz, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Microsoft Teams hesabı üzerinden çevrim içi yapılacak olup, eğitim takvimine göre yürütülecektir. Belirli periyotlarla da proje ekibim ile birlikte sizleri okullarımızda ziyaret edip tereddüt edilen hususların giderilmesi ve yol haritamızın olmak istediğimiz, hedeflediğimiz yere ulaşması için küçük toplantılar da tertip edeceğiz. Bu vesile ile projemizin ve toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, bizleri katılımları ile onurlandıran Rektörümüze, Eğitim Fakültesi Dekanımıza, proje ekibimize ve siz değerli öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum.”

Sınıf öğretmenlerinin matematik derslerindeki yeterliliklerini geliştirmeyi amaçlayan proje kapsamında verilecek olan eğitimlerle, sınıf öğretmenlerinin bilgilerinin güncellenmesi; kişisel gelişim ve mesleki yeterliliklerinin uluslararası standartlara göre artması amaçlanıyor.