Manisalı polis memuru kalbine yenik düştü

Balıkesir'de görevli iken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Mustafa Akabik (48), memleketi Manisa'nın Salihli ilçesinde toprağa verildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Balıkesir Edremit Koca Seyit Havalimanı'nda görev yapan 28 yıllık polis memuru Mustafa Akabik geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası olan Akabik için Salihli'nin Fatih Camisinde cenaze töreni düzenlendi. Akabik'in Türk Bayrağı'na sarılı tabutu kılınan cenaze namazının ardından meslektaşlarının omuzlarında defnedilmek üzerinde cenaze aracına götürüldü. Akabik'in cenazesi gözyaşları eşliğinde Karaağaç mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine Salihli Kaymakamı Levent Kılıç, Salihli İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, Akabik'in yakınları ve meslektaşları katıldı.