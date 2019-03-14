Manisalı sağlıkçı Ankara'dan iki ödülle döndü

Türk Tabipler Birliğinin Türkiye genelinde düzenlemiş olduğu fotoğraf yarışmasında Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesinde sağlık memuru olarak çalışan İsmail Aybey'in 'Pekmez kaynatımı' fotoğrafı büyük ödüle, 'tütünün çocukları' fotoğrafı da başarı ödülüne layık görüldü. Aybey Ankara'da düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

Her yıl sağlık çalışanlarına özel olarak Türk Tabipler Birliği tarafından düzenlenen fotoğraf yarışmasının 2018 yılı kazananları için ödül töreni yapıldı. Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesinde Sağlık Memuru olarak çalışan İsmail Aybey'in “Pekmez kaynatımı” adlı fotoğrafı en iyi fotoğraf seçilirken, “Tütünün çocukları” adlı fotoğrafı da başarı ödülü aldı. Ankara Çankaya Çağdaş Sanat Merkezinde düzenlenen törende, İsmail Aybey'e Ankara Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Vedat Bulut tarafından plaket takdim edildi.