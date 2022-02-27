Manisalı satranççılar Türkiye şampiyonu oldu

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından 2 binden fazla sporcunun katılımıyla Antalya'da düzenlenen Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonada ter döken Manisalı sporcular, 2 altın madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Küçükler kategorisinde Elif Deniz ile Yıldızlar kategorisinde yarışan Ceren Süral Türkiye birincisi olmayı başardı. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, şampiyon satranççıları makamında ağırlayarak tebrik etti ve ödüllendirdi. Ziyarette Manisa Satranç İl Temsilcisi Mehmet Albayrak ve veliler de yer aldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, büyük bir gurur yaşadıklarını belirterek, "Antalya'da göğsümüzü kabartan sporcularımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum." diye konuştu.