Manisalı siyasiler ve STK'lardan Azerbaycan'a tam destek

Ermenistan'ın hukuksuz bir şekilde Azerbaycan topraklarına saldırmasının yankıları devam ederken Manisa'daki sivil toplum kuruluşları Manisa Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneğini ziyaret ederek hem Ermenistan'a olan tepkilerini dile getiriyor hem de her koşulda kardeş ülke Azerbaycan'ın yanında olduklarını gösteriyor.

Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırarak sivilleri şehit etmesinin ardından Ermenistan'a tepkilerini ve kardeş ülke Azerbaycan'ın yanında olduklarını göstermek isteyen Manisa'daki siyasi parti temsilcileri ve STK başkanları Manisa Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneğini yoğun bir şekilde ziyaret ediyor. Azerbaycan'a gösterilen destekten dolayı teşekkür eden Manisa Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Yalçın Taşdemir, “Biz iki devlet tek milletiz. Ermenistan geçmişte olduğu gibi bugün de hukuksuz bir şekilde insanlık dışı saldırılarına devam ediyor. Azerbaycan da topraklarına yapılan saldırılara meşru müdafaa hakkını kullanarak misliyle karşılık veriyor. Azerbaycan'ın bu haklı mücadelesinde şehadete ulaşan Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, gazilere acil şifa ve can Azerbaycan'a başsağlığı diliyoruz.” dedi.