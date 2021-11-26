Manisalı sporcu Betül Durmuş Profesyonel Kick Boks Şampiyonu oldu

Manisa Muay Thai Eğitim Merkezi sporcusu Betül Durmuş, İzmir'de yapılan "Turkish Wartior Series" Profesyonel Kick Boks Galası'nda şampiyon oldu.

İzmir'de yapılan "Turkish Wartior Series" Profesyonel Kick Boks Galası'na Manisa Muaythai Eğitim Merkezi sporcusu Betül Durmuş damga vurdu. Başarılı sporcu, 64 kiloda güçlü rakibini yenerek şampiyon oldu ve büyük bir başarıya imza attı.

Kariyerine güzel bir başlangıç yaptığı için mutlu olduğunu belirten Betül Durmuş, "Yıllarca verdiğim emeklerin karşılığını aldığım için çok mutluyum. Bu madalyanın hayalini kurmuştum. Çok şükür ki başardım. Desteklerinden dolayı Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Yunus Öztürk ve Antrenörüm Ediz Barış hocama teşekkür ediyorum. Daha büyük başarılar elde etmek için disiplinli çalışmaya devam edeceğim." dedi.