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Manisalı sporcu üç ayda Türkiye 3.sü oldu

Manisa’da, babasının yönlendirmesiyle boks sporuna başlayan ortaokul öğrencisi Aksel Çaylak, 3 aylık kısa bir çalışmanın ardından katıldığı Türkiye Şampiyonası’nda 3’ncü oldu.

Manisa'da, babasının yönlendirmesiyle boks sporuna başlayan ortaokul öğrencisi Aksel Çaylak, 3 aylık kısa bir çalışmanın ardından katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda 3'ncü oldu.


Manisa Atatürk Ortaokulu öğrencisi Aksel Çaylak, babasının yönlendirmesiyle 3 ay önce boks sporuna başladı. Antrenörü Yahya Aslan ile birlikte azimli bir şekilde çalışan 14 yaşındaki Çaylak, Türkiye Boks Federasyonu tarafından Gümüşhane'de düzenlenen Üst Minikler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'na katıldı. Çaylak, ilk defa katıldığı şampiyonada 80 kilogramda Türkiye 3'ncüsü oldu. Aksel Çaylak, hedefinin Türkiye Şampiyonluğu ardından milli takıma yükselerek, Türkiye'yi temsil etmek olduğunu söyledi.

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