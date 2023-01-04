Manisalı sporcular 2022 yılında 438 madalya kazandı

Manisalı sporcular 2022 yılında rekor seviyede madalyaya ulaştı. Yıl boyunca birçok branşta mücadele eden sporcular, uluslararası müsabakalarda 50 altın, 23 gümüş ve 41 bronz madalya ile 114 madalya kazanırken, ulusal müsabakalarda ise 114 altın, 92 gümüş ve 118 bronz ile 324 madalya kazandı. Sporcular, genel toplamda 438 madalya ile başarılarla dolu bir yılı geride bıraktı. 2022'nin Manisa açısından son derece parlak geçtiğini belirten Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, tüm sporcu ve antrenörlerle gurur duyduklarını söyledi. Madalya başarısının yanı sıra birçok alanda da rekorlara ulaştıklarını kaydeden Öztürk, "Şehrimizi ve ülkemizi başarıyla temsil eden tüm sporcularımızı yürekten kutluyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın himayelerinde 2022 yılında yeni yeteneklerimizin de keşfini yaptık. Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı çerçevesinde 36 bin 168 öğrenci taraması yaparken, bu çerçevede bin 922 öğrencimiz yetenek testini geçti. 2022 yılında Okul Sporları Faaliyetleri çerçevesinde 40 farklı branşta müsabakalar düzenleyerek 435 okuldan 18 bin 533 öğrencimizin spora katılımını sağladık. İl Müdürlüğümüzün ev sahipliğinde 2 bin 327 mahalli lig müsabakaları gerçekleştirildi. Ayrıca 21 Türkiye Şampiyonası yapıldı. Ayrıca 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi çerçevesinde Manisa il genelinde açık, kapalı ve kurulan portatif yüzme havuzlarımızda 7'den 70'e, 50 bin 387 kişiye temel yüzme eğitimi verdik. Tüm bunların yanı sıra GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları çerçevesinde 28 branşta 62 bin 109 çocuk ve gencimize temel spor eğitimi vererek spora kazandırdık" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle Manisa'ya birçok branşta spor tesisi kazandırıldığının altını çizen Öztürk, "Manisa'mıza yıl içerisinde atletizm pistleri, yüzme havuzları, spor Salonları, futbol sahaları, tenis kortları, okullara spor salonu, basketbol, voleybol ve halı sahalar ile gençlik kampı, gençlik merkezleri ve genç ofisler yapıldı. Ayrıca tüm ilçelerimizde mevcut spor tesislerin yenilenmesi konusunda çok önemli yatırımlar yapıldı. Yenilenmeyen tesisimiz kalmadı. Bu modern tesislerin kazandırılmasında şehrimize desteğini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

2022 yılında 121 bin 994 öğrencinin gençlik merkezlerine katılım sağladığını da sözlerine ekleyen Öztürk, "Geçen yıl 10 gençlik merkezi bünyesinde açılan 14 bin 645 faaliyet gerçekleştirerek 121 bin 994 öğrencimizin gençlik merkezlerine katılımı sağlandı. Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığımız bünyesinde Manisa'mızda 17 yurdumuzda 11 bin 821 öğrenci kalmakta ve 2021-2022 Eğitim-Öğretim Dönemi Yurt Eğitim Faaliyetleri çerçevesinde 522 farklı faaliyetlerde kurs açılarak 6 bin 593 öğrenciye geliştirme eğitimi verildi" şeklinde konuştu.