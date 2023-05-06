Manisalı tiyatrocuların 'Kadın Sesi' oyununa tam not

Manisalı oyuncuların rol aldığı ve Manisalı tiyatro eğitmeni Deniz Bulut tarafından yönetilen 'Kadın Sesi' oyunu izleyenlerden tam not aldı.

Manisalı tiyatrocuların ortak ürünü olan “Kadın Sesi” adlı tiyatro oyunu Manisa 75. Yıl Gençlik Merkezi, Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi ve İsmet İnönü Kız Meslek Lisesi Tiyatro Ekibi tiyatro ekibi oyuncularının ortak çalışması ile sahnelendi. Şahin Örgel'in yazdığı, Deniz Bulut'un yönettiği "Kadın Sesi" isimli komedi tiyatro oyunu İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu sahnesinde seyirci ile buluştu. Büyük beğeni toplayan oyun dakikalarca alkışlandı.

Kadın Sesi oyununun genel olarak kadın problemlerini ve kadınlar arasındaki tatlı rekabeti konu alan bir eser olduğunu ve ortalama 5 aylık bir çalışma ile ortaya çıktığını anlatan tiyatro eğitmeni ve oyunun yönetmeni Deniz Bulut, "11 oyuncudan oluşan ekip, ilk oyununu oynadı ve sahne hayatına adım attı. Ben 13 senedir Manisa'da tiyatro yapıyorum. Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kurs ile 75. Yıl Gençlik Merkezi ve Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinden ortak 2 ekibi birleştirdim" dedi.

Oyuna Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Işık, Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İlyas Kayaokay ve müdür yardımcıları Orhan Çelik, Mustafa Tire ile Meral Çetinkaya ile davetliler katıldı.