Manisalı üreticilere 1100 ton hububat tohumu dağıtıldı

Manisa'da kırsal kalkınmanın sağlanması için projeler uygulanmaya devam ediliyor. Kırsal bölgelerdeki üreticilerin, ürünlerinin ve gelirlerinin artması amacıyla desteklerini sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliği ile üreticilere 14 milyon 661 bin liralık projeyle 1100 ton arpa ve buğday tohumunun dağıtımını yaptı. Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesinde düzenlenen törende açılış konuşmasını yapan Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, yürütülen projeler ile üreticilerin kalkınmalarına destek verildiğini söyledi. Öztürk, “Bugün 1100 ton tohumu üreticilerimizle tüm ilçelerimizde buluşturuyoruz. Ekim zamanları da geldi. Üreticilerimiz de burada aldıkları tohumları toprakla buluşturmuş olacaklar. 3 bin 535 üreticimizle buluşturduğumuz bu tohumlar 44 bin dekar alanda toprakla buluşacak. Bu yıl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak 33 projeyi hayata geçirdik. Bu ilimize özel projeler. Dolayısıyla burada ciddi bir emek var. Burada emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyemizle de bir çok projede işbirliği içerisinde hayata geçirdik. Bu projelerin içerisinde yeni teknik ve teknolojilerin kullanımı, biyolojik ve biyoteknik mücadele yöntemleri ve çiftçimizin girdi maliyetlerini azaltacak başlıklarda bu projelerimizi gerçekleştirdik. Üreticilerimize sağladığımız her katkı ülkemize sağladığımız katkı. Artık gıda güvenliği milli güvenliğin ana unsuru. Bugün de bu stratejik ürünü, hububat tohumlarını bütün ülkeler için stratejik bir ürün, bu proje bizim için büyük bir önem arz ediyor” dedi.

“Bu önemli projenin yatırım miktarı 14 milyon 661 bin Türk Lirası”

Öztürk'ün ardından konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Bugün gerçekleştirdiğimiz teslim törenimiz ile tam tamına 43 bin 484 dekar arazi, 1100 ton arpa ve buğday tohumu ile buluşacak. Bu önemli projenin yatırım miktarı ise tam 14 milyon 661 bin Türk Lirasıdır. Manisa tarımsal üretimiyle ülkemizin gıda ambarı. En fazla tarım alanına sahip şehirler arasında da ilk 10'da yer alıyor. Manisamızdaki bu önemli tarım potansiyelini geliştirmek, üretimin arttırılmasına yönelik planlı tarım çalışmalarını yapmak, tarımsal üretimi sürdürülebilir kılmak, kaynaklarımızı verimli kullanmak ve ekonomimize katma değer sağlamak düşüncesiyle tarımsal ve kırsal kalkınma projelerimize büyük önem verdik. Büyükşehir Belediyesi olarak bu yıl tarımsal ve kırsal kalkınmaya tam 70 milyon TL gibi bir bütçe ayırdık. Üretimin değerini biliyoruz. Üreticimizi her alanda destekliyoruz. Bugün dağıtımını yaptığımız 1100 ton sertifikalı tohumun yüksek çimlenme kabiliyeti olduğunu, veriminin yüksek olduğunu, hastalıklara ve zararlılara karşı dayanıklı olduğunu arkadaşlarım bana iletti. Ben bu hizmetlerimizin hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

"Artan bir nüfusta gıda ve gıda güvenliği çok çok önemli"

Artan dünya nüfusunun beslenme ihtiyacının karşılanması için tarıma yönelik desteklerin büyük önem taşıdığını söyleyen Manisa Vali Yardımcısı Hayri Sandıkçı, “Dünyanın nüfusu hızla artmaktadır. Şu an 8 milyara yaklaştı. 2030'larda dünya nüfusunun 10 milyarı geçeceği tahmin ediliyor. Böylesine artan bir nüfusta gıda ve gıda güvenliği çok çok önemli. Tabi bununla beraber paralel giden su güvenliği de çok önemli. Dolayısıyla gıda üretimini arttırmak için hükümetlerin de çiftçiye ve üreticiye destek vermesi gerekmektedir. Avrupa bir çok tarım ürününde destekler vermektedir. Biz de hükümet olarak son yıllarda desteklerimizi arttırdık ve daha da arttırmalıyız. Çünkü gıda her şeyin başında geliyor. Gıda güvenliği gelecek nesillerimiz için çok çok önemli. Bu gıda ve hububat arzında bir de son yıllarda Ukrayna ve Rusya savaşı gıda ve hububat arzını azaltmaktadır. Biz de tedbir olarak daha çok hububat üretmek için bütün tedbirleri almamız gerekmektedir. Bu sertifikalı hububat tohumu desteği de bunun göstergelerinden biri. Tabi yem ve hayvancılık konusunda desteklerimizi arttırmak durumundayız” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından tören alanında bulunan üreticilere Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve protokol üyeleri tarafından tohumları teslim edildi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören ile ‘Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi' çerçevesinde 1100 ton arpa ve buğday tohumunun dağıtımı yapıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Vali Yardımcısı Hayri Sandıkçı, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, MHP İl Başkanı Murat Öner, MHP MYK Üyesi Mehmet Ödevli, MASKİ Genel Müdürü Ramazan Burak Aslay, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, siyasi partilerin ilçe başkanları, Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, Manisa Büyükşehir Belediyesi daire başkanları, ilçe ziraat odası başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.