Manisalı üreticilere gübre desteği devam ediyor

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün geçtiğimiz haftalarda üreticilere müjdesini verdiği 291 tonluk gübre desteği projesinde gübreler üreticilere teslim edilmeye devam ediliyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nca temin edilen 3 milyon 122 bin lira değerindeki 291 ton gübreden 17 tonu Salihli'de 3 tonu ise Ahmetli'de olmak üzere 20 ton gübre yüzde 75 hibe destekli olarak düzenlenen törenle üreticilere teslim edildi. Programa Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, şube müdürleri, teknik personeller ile üreticiler katıldı. Üreticiler ile sohbet ederek üreticilere Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileten Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "Manisa önemli bir tarım şehri. Büyükşehir Belediyesi olarak Başkanımız Cengiz Ergün önderliğinde tarımsal üretimi desteklemek ve yıllık olarak yetiştirilen ürünlerde verim artışına katkıda bulunmak amacıyla yüzde 75 hibeli gübre desteğinde bulunuyoruz. Tarım ve kırsal kalkınma için üreticilerimize desteklerimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Mahalle Muhtarları ve üreticiler de Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği gübre desteğinden memnuniyetlerini ifade ettiler. Büyükşehir Belediyesi'nin her zaman çiftçinin yanında olduğunu ifade eden Mahalle Muhtarları ve üreticiler, gübrelerin tarımsal üretim için can suyu olacağını belirttiler.