Manisalı üreticilere yüzde 75 hibe destekli meyve fidanı

Bereketli topraklara sahip Manisa'da her daim üreticinin yanında olan Manisa Büyükşehir Belediyesi, üreticiye yüzde 75 hibe ile meyve fidanı desteğinde bulunacak. Meyve fidanı desteğinden faydalanmak isteyen üreticiler, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin kurumsal web sitesinden yer alan bölümden, ilçe koordinasyon şube müdürlüklerinden ve Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığından başvuru şartları ve uygulama bilgilerini alabilir.

Mustafa Kemal Atatürk'ün “Köylü Milletin Efendisidir” söyleminden hareket eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, geçimini tarım ve hayvancılıkla sürdüren milletin efendilerine desteğini sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, il genelinde yüzde 75'i hibe, yüzde 25'i çiftçi katılım payı olacak şekilde zeytin, ceviz, badem, ayva ve cennet hurması fidanı desteğinde bulunacak. Meyve fidanı desteğinden faydalanmak isteyen üreticilerin 25 Mart'a kadar başvuruda bulunması gerektiğini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, “Ürün desenini çeşitlendirmek, tarım alanlarından maksimum fayda sağlamak, aile ve ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla iklim özellikleri ve coğrafik konumu göre üreticimize meyve fidanı desteğinde bulunuyoruz. Bu destekten faydalanmak isteyen üreticilerimiz, kurumumuzun web sitesinde yer alan ‘Tarımsal Destekleme Başvuruları' bölümünden, ilçe koordinasyon şube müdürlüklerinden ve Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığından başvuru şartları ve uygulama bilgilerini alabilir. Bu destekten faydalanmak isteyen üreticilerimiz 25 Mart tarihlerine kadar ilgili noktalara başvuruda bulunması gerekiyor” dedi.