Manisalı vatandaşlar bayramın birinci günü vazifelerini yerine getirdi

Kurban Bayramı'nın birinci gününde Manisalı vatandaşlar kurban kesim yerlerine giderek kurbanlıklarını kesmeye başladı.

Manisa'da Kurban Bayramı'nın birinci günü dolayısıyla kurban kesim yerlerinde vazifelerini yerine getirdi. Belirlenen yerlere kurbanlıklarını getiren vatandaşların bazıları kurbanlıklarını kendi keserken, bazıları da kesim yerlerinde hazır bulunan kasaplardan yardım aldı. Küçükbaş kurban kesim yerlerinde yoğunluk olduğu dikkat çekerken, büyükbaş kesim yerlerinde yoğunluğun yaşanmadığı görüldü. Büyükbaş kurban kesmek isteyen vatandaşların daha çok yakın bölgelerde bulunan çiftliklerde profesyonel kasaplara kestirdiği öğrenildi.

Şehzadeler Belediyesi ve Yunusemre Belediyesine bağlı ekiplerin kurban kesim yerlerinde sürekli olarak temizlik yapması vatandaşların daha sağlıklı koşullarda ibadetlerini yerine getirmesini sağladı.