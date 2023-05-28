Manisalı vekiller sandık başına gitti

Manisa'da Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Erkan Akçay 13. cumhurbaşkanını belirlemek amacıyla sandık başına gitti.

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, eşi Esra Baybatur ve çocuklarıyla birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulunda 1179 nolu sandıkta oy kullandı. Oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulunan AK Parti'li Baybatur, katılımın birinci turdaki kadar yüksek olduğunu belirterek “28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu. Görüyoruz ki ilgi alaka ilk turda olduğu gibi çok güzel. Bu milletimizin demokrasiye ne kadar bağlı olduğunu demokrasi şölenine ne kadar sahip çıktığını göstergesidir. Memleketimiz için Manisamız için hayırlı olsun. Yarından itibaren de Türkiye yüzyılı başlasın diyoruz” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de oyunu 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulunda 1161 nolu sandıkta kullandı. Eşi Didem Özel ve kızı İpek Özel ile birlikte oyunu kullanan Özel, oy kullanma işlemi sonrası açıklamalarda bulundu. Katılımdan memnun olduklarını söyleyen Özel, “Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı başlıyor. Bugün seçilecek olan cumhurbaşkanı Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılının cumhurbaşkanı olacak. Tek temennimiz cumhuriyete, kurucusuna, kurucu kadrolarına yakışır, cumhuriyetle bağdaşır bir cumhurbaşkanı seçilmesi ve Türkiye'nin ikinci yüzyılında ilk yüzyılın başlarında olduğu gibi büyük bir yükselişi yakalamasıdır. Muasır medeniyetler seviyesini yakalamanın yolu Atatürk'ün yolundan gitmektir. Biz hepimiz o yoldan gidiyoruz. O yolda yürüyen bir cumhurbaşkanıyla ikinci yüzyılda yürümeyi ümit ediyorum” dedi.

Milletvekili Ali Şeker'in saldırıya uğraması olayı hakkında bilgi verdi

Manisa'da oy verme işlemlerinde sağlıklı bir şekilde devam ettiğini ve oy kullanma işlemi sonrası Ankara'ya hareket edeceğini söyleyen Özel, oy kullanma işleminin ardından Şanlıurfa'da darp edilen İstanbul Milletvekili Ali Şeker'le ilgili açıklamalarda bulundu. Özel, “Türkiye'de sorunlu sandıkların olduğu yerler tespit etmiştik. Katılım oranı ülkede yüzde 88, o ilde yüzde 75-80 civarında. Bakıyorsunuz bazı sandıklarda oyların tamamı atılmış ve bir adaya oy çıkmış. O sandıklara fazladan müşahit ve milletvekili görevlendirmesi yaptık. Biri de Ali Şeker arkadaşımızdı. Kadınların yerine, yani evdeki eşinin ve kız çocuklarını getirmeden oy kullanmak isteyen ve çoklu oyu bir seferde kendi atmak isteyen bir seçmene yaptığı itirazdan dolayı 30 kişinin saldırısına uğrayarak yaralandı. Şu anda Eyyübiye Devlet Hastanesinde ve burun kemiğinde çatlak var. Ama orayı Şanlıurfa milletvekilimize bırakarak ayrıldı. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz bugün şunun peşindeyiz: Bugün siyaset günü değil. Bugün milli iradenin en üst düzeyde tecelli edeceği gündür. Seçime katılım oranın artması gereken gündür, sahte oya göz yumulmaması gereken gündür. Bugüne kadar yüzlerce kişinin, örneğin ‘AK Trol' olarak ifade edilen başta kimliğini gizleyen sosyal medyada da hakaret eden sonra araya başka milletvekilleri, ailesi girince ‘ekonomimiz kötü, durumumuz zor, şikayetinizi geri alın' dediklerinde yüzlerce kişiyi şahsıma ettiği hakaretlerden dolayı affettim. Ama bugün sandıklarda orada olmayan birinin yerine oy kullanmak üzere çalışanları, kadınları getirmeyip onların oyunu zorla atan erkekleri, buna göz yummaya çalışanları, müşahitlerimize saldıranları, milli iradeyi sakatlamaya çalışanları affetmeyeceğiz. Yarın iktidarda da, muhalefette de olsak bunu affetmeyeceğiz. Şahsımıza yapılan saldırıyı affederiz milletimize yapılan saldırıyı affetmeyiz” dedi.

MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini 2. Turu kapsamında eşi Naciye Akçay ile birlikte oyunu Cemal Ergün Ortaokulu'nda 1504 nolu sandıkta kullandı. Erkan Akçay'a, MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Manisa Ülkü Ocakları İl Başkanı Nazmi Akçay MHP Yunusemre İlçe Başkanı Cemal Kutlar eşlik etti. Oy kullanma işlemi sonrası açıklamalarda bulunan MHP'li Akçay, “İlk defa ikinci tur bir seçimi yapıyoruz. Bundan evvel 20 genel seçim yaptık. 21.'sini 14 Mayıs'ta gerçekleştirdik. Bugün de cumhurbaşkanı seçimini hem çok kısa sürede oy kullanılması hem de oy pusulasının son derece sade olması sebebiyle saat 21.00 civarında resmi olmasa da genel olarak sonuçları öğrenebileceğimizi düşünüyoruz. Bu seçim aynı zamanda Türkiye Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 yılında gerçekleşti. Yeni yüzyılı da ‘Türkiye Yüzyılı olarak ifade etmiştik. Yeni yüzyılın da ilk seçimi oluyor. Ülkemize, vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.