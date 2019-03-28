Manisalı vekillerden EPDK'ye doğalgaz teşekkürü

AK Parti Manisa Milletvekilleri İsmail Bilen ve Mehmet Ali Özkan Kırkağaç ilçesinin de doğalgaz dağıtım bölgesine dahil edilmesi üzerine EPDK'ye teşekkür etti.

AK Parti Manisa Milletvekilleri İsmail Bilen ve Mehmet Ali Özkan Kırkağaç ilçesinin de doğalgaz dağıtım bölgesine dahil edildiğine dair müjdeli haberi verdiler. Çeşitli programlar için Soma ve Kırkağaç ilçelerinde bulunan AK Parti Manisa Milletvekilleri Bilen ve Özkan Kırkağaç'ın doğalgaz dağıtım bölgesine dahil edilmesi üzerine EPDK'ye teşekkür etti. Konuyla ilgili açıklama yapan AK Partili Özkan, “Manisamızda ilçelerimizi doğalgaza kavuşturmak için devam eden çalışmalarla ilgili EPDK Başkanımız Mustafa Yılmaz'ı ziyaretimiz sonrasında, ilgili bürokratlarımızın çalışmalarını tamamlamasıyla birlikte, Kırkağaç ilçemiz de dağıtım bölgesine dahil edilmiş olup, önümüzdeki aylarda çalışmalar başlayacaktır. Manisamıza son 16 yılda enerji ve tabii kaynaklar alanında 3,66 Milyar TL yatırım yapılmasını sağladık. Hedefimiz, Manisamızda doğalgazın rahatlığını tüm ilçelerimizin görmesi ve yaşaması. Yeni, büyük ve güçlü Türkiye yolunda yorulmadan, elimizden gelen gayret ve çabayı göstererek, çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile Cumhurbaşkanımıza, Bakanlarımıza, Milletvekillerimize, EPDK Başkanımız Mustafa Yılmaz ve tüm ilgili bürokratlarımıza Manisamız adına teşekkür ediyor, Manisamıza ve Kırkağaç ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz” dedi.