Manisalı yönetmenin yerli filmi 26 Nisan'da vizyonda

Manisalı yönetmen Berk Aygül'ün ikinci filmi olan "Sahir Deep Web" 26 Nisan'da sinemaseverlerle buluşacak.

Manisalı yönetmen Berk Aygül, ikinci filmi olan "Sahir Deep Web"in çekimlerini tamamladı. Başrollerini Melda Yazgı ile Zeynep Satır'ın paylaştığı projede Sebahat Adalar, Tevfik İnceoğlu, Tahsin Taşkın ve Sinan Bengier gibi isimler rol aldı. Çekimleri tamamlanan film 26 Nisan'da vizyondaki yerini alarak sinemaseverlerle buluşacak. Filmin basın danışmanlığını yürüten Recep Yenice, ön gösterim için tüm Manisalıların davetli olduğunu söyledi.

Film ile ilgili bilgi veren Yönetmen Berk Aygül, "Türü her ne kadar gerilim, suç olsa da gülümseyerek hatırlayacağım ve kariyerimdeki dönüm noktalarından biri olarak kalacak bir proje. Yaklaşık bir buçuk yıl önce 'Bir Damla Aşk' filmi için verdiğim bir röportajda bir sonraki projenin 'Sahir Deep Web' olacağını söylemiştim ve şimdi bunu gerçekleştirmiş olmanın büyük mutluluğu içerisindeyim. Klişe olacaktır belki ama gerçekten çok güzel bir ekip çalışması oldu. Zaten yıllardır tanıştığımız ve aile bağı kurduğumuz bir ekip olduğu için hem daha az aksilikle karşılaştık hem de daha keyif alarak yaptık işimizi. Yanı sıra usta isimlerle çalışma imkanımız oldu bu projede. Özellikle hikayenin kilit noktasında yer alan ve filmimizde, 'Sahir' adlı falcı karakterini canlandıran Sebahat Adalar'a çok teşekkür ederim. Çok güzel bir enerjisi var. Çok kibar ve sevgi dolu bir insan sektörün bu tarz insanlara daha çok ihtiyacı var. Tevfik İnceoğlu ve diğer hocalarımız da aynı şekilde ve onlara da teşekkür ederim" dedi.