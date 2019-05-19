Manisalılar Çiçek Festivaline büyük ilgi gösterdi

Manisa'da bu yıl ilki düzenlenen Çiçek Festivali'nde binlerce çiçek, fide ve fidan uygun fiyatlarla Fuar Merkezi'nde satışa sunuldu. Büyük ilgi gören ve bu akşam sona erecek olan festival, 5 günde on binlerce ziyaretçiyi ağırladı.

Ege Bölgesi'nin en güçlü tarım kenti olan Manisa, bu yıl ilk defa Çiçek Festivali'ne ev sahipliği yaptı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde düzenlenen Çiçek Festivali'nde binlerce çiçek çeşidi, fide ve fidan Manisalılarla buluştu. Fuar Merkezi çiçek kokularıyla farklı bir havaya bürünürken, büyük ilgi gören festival, 5 günde on binlerce ziyaretçiyi ağırladı.

Fuar Merkezi'nde özellikle hafta sonu ve akşam saatlerinde izdiham yaşanırken satıcıların büyük çoğunluğu bitkilerinin tamamının tükendiğini belirtti. Binlerce çeşit çiçek türü, fidan ve fideyi bir arada bulma ve seçme şansı yakalayan vatandaşlar, fuarın her yıl geleneksel olarak düzenlenmesini istedi.

"Festival her yıl düzenlenecek"

SNS Fuarcılık Genel Müdürü Didem Simsaroğlu, Manisa'nın yeni bir festivalle tanıştığını belirterek, "Manisamız zengin topraklara sahip olan bir tarım kenti. Her tarafından adeta bereket fışkıran şehrimizin çiçek, tohum, fidan ve fide ihtiyacını karşılayabilecek bir festival neden olmasın diye düşündük. Doğru yaptığımızı festivalimizin daha ilk gününde anladık. Önümüzdeki yıl çok daha geniş kapsamlı bir çiçek festivali gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Çiçek Festivaline ilgi gösteren tüm vatandaşlara ve esnafımıza çok teşekkür ederiz" dedi.