Manisalılar estetik ameliyatları sevdi

Bu ameliyatlar arasında yüz kemiklerindeki kırıkların onarılması, burun kıkırdağından göz kapağı şekillendirilmesine kadar pek çok operasyon başarıyla gerçekleştirildi.

Yunusemre ilçesinde faaliyet gösteren Merkezefendi Devlet Hastanesinde Plastik Cerrahi Uzmanı olarak görev yapan Merve Özkaya Ünsal ve Bilge Anıl Tosyalıoğlu, 3 ayda 284 ameliyat yaptılar. Bu ameliyatlar arasında yüz kemiklerindeki kırıkların onarılması, burun kıkırdağından göz kapağı şekillendirilmesi dahil çoğu ameliyatı kapsıyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Merkezefendi Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mehmet Fatih Zeren, “Kısa bir süre önce hastanemizde göreve başlayan Plastik Cerrahi Uzmanlarımızın çok sayıda ameliyat yapması, hastalarımız açısından olumlu sonuçlar doğurdu. İstatistiklere baktığımızda 3 ay gibi bir sürede 284 ameliyat yaptıklarını gördük. Bu ameliyatlar arasında cilt kanseri sonrasında göz kapağı zarar gören bir hastaya yapılan burun kıkırdağından göz kapağını yeniden şekillendirmek, en önemli ameliyatlardan birisi. Bunun yanı sıra kol germe estetik işlemleri, kas kaldırma operasyonu, el cerrahisi ameliyatları, yüz kemiklerindeki kırıkların düzeltilmesi, küçük cilt tümörleri, göz kapağı estetiği, kepçe kulak ameliyatı, estetik amaçlı ben, kist ve yağ bezesi aldırma ve yara izlerini düzeltme sayılabilir. Hekimlerimizi kutluyor, çalışmalarında başarılar ve hastalarımıza şifalar diliyorum” şeklinde konuştu.