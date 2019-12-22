Manisa'da, bu y?l Trabzonlular Derne?i taraf?ndan 4'?nc?s? d?zenlenen Hamsi Festivali'nde, vatanda?lara yakla??k 5 ton hamsi ikram edildi. Kamu Ba?denet?ici ?eref Malko?'un da horon tepti?i festivalde, Manisal?lar hamsiye doydu.

Manisa Trabzonlular Derne?i taraf?ndan bu y?l 4'?nc? kez Hamsi Festivali d?zenlendi. ?ehzadeler Belediyesi ve Yunusemre Belediyesinin destekleriyle bu y?l 4 g?n s?ren festival yakla??k 5 ton hamsi da??t?m? ile son buldu. Yunusemre il?esinde Forum Magnesia arkas?ndaki bo? alanda ger?ekle?tirilen festivale, Manisa Valisi Ahmet Deniz, Kamu Ba?denet?isi ?eref Malko?, Manisa B?y?k?ehir Belediyesi Ba?kan Vekili Mehmet G?zg?l?, Manisa Cumhuriyet Ba?savc?s? Ahmet ?i?ekli, ?ehzadeler Belediye Ba?kan? ?mer Faruk ?elik, Yunusemre Belediye Ba?kan? Dr. Mehmet ?er?i, Turgutlu Belediye Ba?kan? ?etin Ak?n da kat?ld?.

Sayg? duru?unda bulunulmas? ve ?stiklal Mar??'n?n okunmas?yla ba?layan program?n a??l?? konu?mas?n? yapan Manisa Trabzonlular Derne?i Ba?kan? Prof. Dr. Mehmet Korkmaz, festivale ilgi g?steren t?m vatanda?lara te?ekk?r etti.

Manisa B?y?k?ehir Belediyesi Ba?kan Vekili Mehmet G?zg?l?'n?n k?sa bir konu?ma yapt??? festivalde s?z alan Manisa Valisi Ahmet Deniz ise bu t?r etkinliklerin ?ok de?erli ve k?ymetli oldu?unu belirterek, ?Bizim en ?nemli de?erimiz kendi kimli?imiz. Y?resel kimli?imiz, maneviyat?m?z ve milli de?erlerimiz. Bunlara bizim sahip ??kmam?z laz?m. ??te bu t?r etkinliklerle de gen? ku?aklara da anlatmam?z ve aktarmam?z laz?m? diye konu?tu.

Kamu Ba?denet?isi ?eref Malko? da programda bir konu?ma yapt?. Konu?mas?nda festivallerin ?nemine dikkat ?eken Malko?, ??nsanlar?n kendi do?du?u topraklardan, farkl? y?relerden kalk?p ba?ka memleketlere gelmesi normaldir. Tarih boyunca bu olmu?tur ama bu gelen insanlar?n kendi k?lt?rleri ve geleneklerini ta??mas? son derece fevkaladedir. ?zellikle de elektronik ?a?da, sosyal medyan?n bu kadar yayg?nla?t??? d?nyan?n k???k bir k?y haline d?nd??? bir d?nemde kendi y?resel k?lt?rlerimizi ya?atmak ?ok ?nemli. Biz k???kken fazla oyun bilmezdik. Ta?tan misket yap?p misket oynard?k veya birdirbir oynard?k ya da ?elik ?omak oynard?k. ?u an ?ocuklar?m?z evde oturuyor bilgisayar?n ba??na Berlin'deki arkada??yla oyun oynuyor, Washington'daki arkada??yla oyun oynuyor. ??te d?nyan?n bu kadar k???ld??? bir d?nemde sizin gibi dernekler kendi ?ocuklar?n?za, ailenize hem k?lt?r?n?z? ya?at?yor hem de geleneklerinizi ya?at?yorsunuz. O a??dan sizi tebrik ediyorum? diye konu?tu.

Daha sonra ilk olarak Ege y?resine ait Zeybek oyunu ve ard?ndan ise Karadeniz ekibinin horon g?sterisi sunuldu. Kamu Ba?denet?ici Malko?'un da horon tepti?i festivalde, vatanda?lar g?n?llerince e?lendi. Di?er yandan ise hamsiler dev tezgahlardaki tavalar i?erisinde pi?irilerek, vatanda?lara ikram edildi. ??le saatlerinde ba?layan hamsi ikram? ak?am saatlerine kadar s?rd?. Ekmek aras? da??t?lan hamsilerden almak isteyen vatanda?lar uzun kuyruklar olu?turdu. Vatanda?lar?n yo?un ilgi g?sterdi?i festivalde yakla??k 5 ton hamsi da??t?ld?.