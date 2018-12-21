Manisalılar kendi elektriğini üretip fazlasını satacak

Yenilenebilir enerji kooperatifleri sayesinde Manisa'da birçok apartmanın kendi elektriğini üretip fazlasını satabileceğini anlatan Pala, sosyal kooperatiflerle de kreş ve bakımevleri kurmayı planladıklarını açıkladı.

21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü dolayısıyla Manisa TSO Kooperatifçilik Meslek Komitesi tarafından oda binasında bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Meclis üyeleri Mustafa Pala, Hasan Ünal, Meslek Komitesi Başkanı Hikmet Oban, Meslek Komitesi Üyeleri Adnan Özgürler, Abdullah Koçlular ve basın mensupları katıldı.

2018 yılı sona ererken, kooperatifçilikten daha çok söz edilmeye başlandığını belirterek açıklamasına başlayan Manisa TSO Meclis Üyesi Mustafa Pala, “Kooperatifçiliği ülkemizi ve kentlerimizi yönetenlerden ne kadar sık duyarsak ve kooperatifçiliğe ne kadar çok önem verirsek o kadar hızlı kalkınır ve güçlü oluruz. Tüm, gelişmekte olan ve gelişen ülkeler, kooperatifçiliği kalkınmanın en etkili araçlarından birisi olarak görüyorlar. Amerika'da kırsal kesimde elektrik dağıtımının yüzde 90'ı kooperatifler eliyle dağıtılıyor. Tarımda gelişen birçok ülkede örneğin Hollanda'da ve birçok Avrupa ülkesinde kooperatifçilikten etkin biçimde yararlanılıyor” dedi.

“Kooperatifçilik altın dönemini Atatürk zamanında yaşadı”

Türkiye'deki kooperatifçilik hareketinin altın dönemini Atatürk'ün sağlığında yaşadığını vurgulayan Pala, bugün kırsal ve kentsel alanda çekilen sıkıntıların bir nedeninin de kooperatifçiliğe yeterli desteğin sağlanmamış olması olduğunu söyledi.

Manisa'da ve Ege Bölgesi'nde kooperatifçiliğe bakıldığında birçok ile ve bölgeye göre daha gelişmiş olduğunu anlatan Pala, Manisa'da tarım, konut ve turizm alanında bugün bile etkinliklerini başarıyla sürdüren örnek kooperatifler olduğunu dile getirdi.

Yenilenebilir enerji kooperatifleri kurulacak

2019 yılında, öncelikle yenilenebilir enerji kooperatiflerinin, sosyal amaçlı kooperatiflerin gelişmesi için çalışmalar yapacaklarının altını çizen Pala şunları söyledi: “Bu çalışmaları Manisa Ticaret ve Sanayi Odamızın destekliyor olmasını kooperatiflerin gelişmesi ve geleceği açısından önemli görüyoruz. Bir apartman kooperatifleşerek boş duran çatısına güneş enerji panelleri yerleştirerek elektrik dağıtım firmasının trafosuna bağlantı yapacak. Ürettiği elektriği trafoya aktarırken kendi elektriğini de oradan karşılayacak, fazlasını da satacak. Lisanssız olan bu enerji kurulumu vatandaşlara da büyük destek sağlayacak. Sosyal amaçlı kooperatiflerle de kreş ve yaşlılık zamanında vakit geçirilebilecek dinlenme evleri kurulması planlanıyor. Bize bu konuda destek olan Manisa Ticaret ve Sanayi Odamızın Başkanı Mehmet Yılmaz başta olmak üzere tüm yönetici, meclis üyeleri ve çalışanlarına yürekten teşekkür ediyoruz. Kooperatifler, ulusal ve evrensel barışı, dayanışma ve demokrasiyi güçlendirir. Kooperatifçiliğin toplumun güçsüz kesimleri için umut ışığı olabilmesi dileği ile 21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü'nü kutluyor, merkezi ve yerel yönetimlerimizi kooperatiflere destek olmaya çağırıyoruz.”