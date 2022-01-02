Manisalılar ‘Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filminde duygusal anlar yaşadı

Manisa'da gösterime giren ve Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerle Mehmetçiğin girdiği çatışmada şehir olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünü anlatan "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmi duygusal anlar yaşattı.

Şehit Eren Bülbül'ün doğum günü de olan 1 Ocak'ta vizyona giren "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmi için Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün organizasyonunda sinema etkinliği düzenlendi. Yoğun ilgi gören filmi izlemek isteyen Manisalılar sinemalara akın etti. Sinemada o anları yaşayan izleyici duygularına hakim olmazken, bazı izleyen gözyaşlarına boğuldu.

Türkiye'nin terörle mücadelesinde isimli ve isimsiz pek çok kahramanının olduğunu, Eren Bülbül'ün de Eşref Bitlis, Ömer Halisdemir ve Fethi Sekin gibi terörle mücadelenin simge isimlerinden biri olduğunu söyleyen Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, "Güzel bir prodüksiyon yapılmış, ben inanıyorum ki bütün gençlerimiz bu filmi mutlaka ve mutlaka izlemeliler. Bugün eğer bulunduğumuz mekanlarda rahat yaşayabiliyorsak onların hangi zorluklar, hangi güçlüklerle bunu sağladıklarını anlatan güzel bir filmi olmuş. Filmin oluşmasına destek veren, sponsor olan yapımcılarla oradaki oyuncuların da tarihe önemli belge geçtiklerini düşünüyorum. Filmden çok etkilendim. Bu organizasyonu yapan Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum" dedi.

Filmi izleyenlerden Zeynep Yılmaz, filmi çok beğendiğini belirterek, "Şehitlerimize bu kadar değer gösterilmesi, saygı gösterilmesi gerçekten güzel bir şey. Yapımında emeği geçenlere teşekkür ederim" diye konuştu.

Özge Yılmaz da filmi gözyaşları arasında izlediğini anlatarak, "Çok acıydı, kelimelerle söylemekle ifade edilemiyor. Ağlamaktan izleyemedim. Çok iyi bir film olmuş herkesin izlemesini tavsiye ederim. Son sahnede olaydan iki dakika önce çekildiği fotoğrafta çok duygulandım. Askerlerimizin nasıl savaştığı, Türk askerlerimizin nasıl mücadele verdiğini gördüm" ifadelerini kullandı.

Yoğun ilgi gören filmi, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir ve Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezlerin gönüllü ve üye gençleriyle birlikte izledi.