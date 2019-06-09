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Manisalılar mesire alanlarına akın etti

Ramazan Bayramının 9 günlük tatilinin son gününde Manisalılar adeta mesire alanlarına akın etti.


9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin son gününde Manisalılar şehirdeki Akpınar, Süreyya ve Ortaköy Piknik alanlarına adeta akın etti. Çok sayıda Manisalı tatil için deniz kenarına giderken tatilin son günü ise mesire alanları doldu taştı. Mevsim normallerinin üzerinde hava sıcaklığının yaşandığı Manisa'da vatandaşlar mesire alanlarında bir yandan serinleme imkanı bulurken bir yandan da tatilin son gününü gönüllerince değerlendirmiş oldu.

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