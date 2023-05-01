Manisalılar meydanda Kılıçdaroğlu'nu, caddede Oğan'ı ağırladı

CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Meydanında miting düzenlerken, ATA İttifakının Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan da meydanın önündeki caddede esnaf ziyareti yaptı.

Manisa tarihi günlerinden birini yaşadı. İki cumhurbaşkanı adayını aynı saatte ağırlayan Manisa'da esnaf ziyareti yapmak için gelen ATA İttifakının Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan gördüğü ilgi karşısında miting düzenlemek zorunda kaldı. Sandalye üzerine çıkarak mikrofonsuz bir şekilde kendisini takip eden yüzlerce Manisalıya mikrofonsuz hitap eden Oğan atılan sloganlara da eşlik etti. Kendisiyle özel görüşmek isteyen vatandaşları da kırmayan Oğan şahsi cep telefonu numarasını vererek istedikleri zaman arayabileceklerini iletti.

'Manisa Ovası bozkurt yuvası', 'Ne mutlu Türküm diyene', 'Sinan Bozkurt', 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz', 'Biz Türk'üz, Türkçüyüz Atatürkçüyüz', 'Oylar Oğan'a yürüyelim Turan'a' sloganları eşliğinde konuşan Oğan, "10 dakika konuşacağım sonra başka bir cumhurbaşkanı adayı geleceği için ayrılacağız. Öncelikle hepinize çok teşekkür ederim. Bizim ötekiler gibi büyükşehir belediye başkanlarımız, havuz medyamız, havuzda biriken paralarımız yoktu. Bizim sizin gibi Türk gençliğimiz vardı. Biz bugün buraya miting yapamaya gelmedik ama siz bugün burayı miting alanına çevirdiniz. Siz Manisa Ovasının bozkurt yuvası olduğunu gösterdiniz Allah razı olsun. Sırada Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ve parlamento seçimlerinde bozkurtları yok sayanlara bozkurtlar diriliyor deme zamanı. Atsız ne demişti? Okuyucular üzülmesin çünkü bozkurtlar diriliyor. Şimdi biz Türkiye'de terör örgütlerinin uzantılarını mecliste istemiyoruz dedik bunlar getirdiler birisini bir ittifaka diğerini diğer ittifaka yamadılar. Biz ise diyoruz ki ne Kandil Dağı ne domuz bağı. Onlar bizi yok saydılar biz çoğalacağız. Türk milliyetçilerinin ve Atatürkçülerin, Mustafa Kemal'in yolundan gidenlerin yalnız olmadığını gösterdiniz, memleket yönetme işinde biz de varız dediniz. Siz Türk milliyetçiliğinin iktidarına susamış sizler geldiniz burada bize güç verdiniz. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Buralarda büyük mitingler yapacağımız günler yakındır. Türk Milliyetçilerinin bu ülkeyi yöneteceği günler yakındır. Anketlerde bizleri yok sayanlar, televizyonlarda bizi yok sayanlar görsünler. Türk Milliyetçiliği onlar görmüyor onlar yok sayıyor diye yok olacak değil. Türk Milliyetçileri de Atatürkçüler de projeleriyle geliyor. Biz sadece Suriyeliler, Iraklılar gitsin demiyoruz. Biz sadece ve sadece milliyetçilik üzerinden siyaset yapmıyoruz. Bizim siyasetimizin temelinde gençlerimiz için, ekonomimiz için, tarımımız için projelerimiz var. Biz artık diyoruz ki 20 yıllık bu köhne iktidarla, köhne muhalefet gitsin diyoruz. Türkiye'nin geleceğini gençlerle, Türk gençleriyle beraber inşa edelim diyoruz. Var mısınız?" demesi üzerine vatandaşlar hep bir ağızdan 'Varız' yanıtı verdi.

Sinan Oğan Kılıçdaroğlu'nun mitingi nedeniyle güzergahını değiştirerek Manisa ziyaretini yoğun ilgi altında tamamladı.