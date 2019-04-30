Manisalılar sağlık için hareket ediyor

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 'Sağlık için hareket et' sloganıyla bisiklet ve yürüyüş etkinliği gerçekleştirildi. Yaklaşık 300 kişinin ve 30 bisikletlinin katıldığı etkinliğin sonunda düzenlenen bisikletle dengede durma yarışlarında dereceye girenlere bisiklet kaskı ve kilidi hediye edildi. Yürüyüş boyunca katılımcılar taşıdıkları dövizlerle sağlıklı yaşama dikkat çekti.

Manisa'da 'Sağlık için hareket et' sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikler hız kesmeden devam ediyor. Manisa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinliklerde vatandaşlara sağlıklı yaşam için hareket etmenin önemi vurgulanıyor. Yapılan çalışmalar kapsamında Cumhuriyet Meydanında yaklaşık 300 kişi ve 30 bisikletlinin katılımıyla Laleli Yürüyüş Parkına kadar bir etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinlik öncesi bir açıklama yapan Manisa İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici, "Sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite sağlıklı bir yaşamın en önemli adımlarındandır. Bireylerin fiziksel ve ruhsal sağlığının korunup geliştirilebilmesi için fiziksel aktivitelerin düzenli olarak yapılması ve yaşamın bir parçası haline getirilmesi oldukça fazla önem arz etmektedir. Dünya Sağlık Örgütü küresel ölümlerin yüzde 70'ini temel sebebinin Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar (BOH) olduğunu belirtmektedir. BOH'lar sebebiyle gerçekleşen her yıl 40 milyon ölümlerin yılda 17.7 milyonunu kardiyovasküler hastalıklar, 8.8 milyonunu kanserler, 3.9 milyonunu solunum yolu hastalıkları ve 1.6 milyonunu diyabet oluşturmaktadır. T.C. Sağlık Bakanlığı ve Türk Toraks Derneği ve Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği olarak, GARD Türkiye (Kronik Havayolu Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı) çerçevesinde yapılan araştırmalarda hastaların ilaçlarını doktorunun önerdiği şekilde kullanmasının, sigarayı bırakmanın ve obez hastaların kilo vermesinin, sağlıklı ve dengeli beslenmenin, düzenli egzersiz yapmanın, solunan ortam havasını temiz tutmanın astımın kontrolünü kolaylaştırdığı gösterilmiştir." dedi.

Tütün ve alkol kullanılmaması, sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, tuz tüketiminin azaltılması, fazla kilo veya şişmanlık varsa kilo verilmesi yüksek tansiyonun kontrol altına alınması için yeterli olabileceğini kaydeden Yemenici, "Eğer yeterli olmazsa hekim kontrolünde ilaç başlanabilir. Görüldüğü üzere BOH'ların davranışsal risk faktörleri arasında fiziksel inaktivite de yer almaktadır. Obezitenin artmasına neden olan önemli faktörlerden biri hareketsiz yaşam tarzının yaygınlaşmasıdır. Buna karşılık fiziksel aktivite; kan basıncını azaltır, HDL seviyesini arttırır ve vücut ağırlığı kontrolü için anahtar role sahiptir. Bu nedenle toplumun obezite ile mücadele konusunda bilgi düzeyini artırmak, yeterli ve dengeli beslenme ve düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazanmasını teşvik etmek ve böylece ülkemizde obezite ve obezite ile ilişkili hastalıkların yani kalp-damar hastalıkları, diyabet, bazı kanser türleri, hipertansiyon, kas-iskelet sistemi hastalıklarının görülme sıklığını azaltmak amacıyla Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı 2018-2023 olarak uygulanmaktadır. Sağlığın korunması ve geliştirilmesi için haftada 150 dakikalık, haftanın 5 günü 30 dakikalık orta şiddette bir egzersiz yetişkinler açısından yeterlidir. 1-4 yaş arası çocuklar, gün içinde farklı şiddetlerde toplam 180 dakikalık fiziksel aktivite yapmalıdırlar. 5-18 yaş arasındaki çocuk ve ergenler için ise, günde 60 dakika, orta şiddetliden yüksek şiddetli aktivitelere doğru şiddeti değişen aktiviteler önerilmektedir." şeklinde konuştu.

Yemenici ayrıca, plandaki aktiviteler içerisinde toplumda fiziksel aktivitenin önemi ve sağlık üzerine etkileri hakkında farkındalık oluşturma çalışmaları kapsamında fiziksel aktivite ile ilgili özel günlerin kutlanmasının da yer aldığını ve gerçekleştirdikleri etkinliğin de bunun bir örneği olduğunu belirtti.

Yapılan açıklamanın ardından İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanı Uzm. Dr. Leyla Arıcı beraberindeki sağlık çalışanları, yürüyüşe katkı verenler ve vatandaşlarla Cumhuriyet Meydanından yürüyüşe başladı.

'7 Mayıs Dünya Astım Günü', '18 Mayıs Dünya Hipertansiyon Günü', '9 Mayıs Dünya Çölyak Günü', '10 Mayıs Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü', '18 Mayıs Avrupa Obezite Günü' kapsamında gerçekleştirilen etkinlikle; obezitenin önlenmesi, toplumda sağlıklı beslenme alışkanlıklarının geliştirilmesi, kronik hastalıklar ve risk faktörlerinin azaltılması, fiziksel aktivite düzeyinin ve sağlıklı yaşam kültürü farkındalığının arttırılması amaçlandı.

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü, Şehzadeler İlçe Sağlık Müdürlüğü, Yunusemre İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli, Manisa Çölyak Organik Beslenme Derneği üyeleri, Manisa Bisiklet Spor Kulübü Derneği üyeleri bisikletleri ile birlikte, Manisa İli Yeterli ve Dengeli Beslenme ve Hareketli Yaşam Kurulu ile İl GARD Kurulu üye kurum ve kuruluşları personeli ve vatandaşların katılımıyla Manisa Valiliği önünden 8 Eylül ve Doğu Caddesi üzerinden İl Sağlık Müdürlüğü, Laleli Yürüyüş Parkından Atatürk Kent Parkına kadar bisiklet ve yürüyüş etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında Valilik, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Laleli Yürüyüş Parkı ve Atatürk Kent Parkında açılan stantlar da ziyaret edildi.

Laleli Yürüyüş Parkında sona eren etkinlikte bisikletliler arasında yapılan denge yarışmasında dereceye girenlere Manisa il Sağlık Müdürlüğü tarafından bisiklet kaskı ve bisiklet kilidi hediye edildi.