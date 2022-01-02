Manisalılar Sultan Camii'nin 500. yılında hatım ve namazda buluştu

Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Ayşe Hafsa Sultan tarafından 1522 yılında Manisa'da inşa edilen Sultan Camii'nin 500. yılında hatim ve sabah namazı buluşması gerçekleştirildi.

Her yıl Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivaline ev sahipliği yapan ve Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Ayşe Hafsa Sultan tarafından 1522 yılında Manisa'da inşa edilen Sultan Camii 500. yılını doldurdu. Manisa İl Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen 500. yıl programında Manisalı vatandaşlar hatim ve sabah namazında bir araya geldi.

Sultan Camii İmam Hatibi Ömer Faruk Altunağa tarafından kılınan sabah namazı sonrası hatim okundu. Hatim sonrası program Ahmet Hamdi Akseki Camii İmam Hatibi Mansur Sağır ve Kocatepe Camii Müezzini Furkan Tıraşcı tarafından okunan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Programın sonunda Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök tarafından dua edildi.