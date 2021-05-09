Manisalılar Tanzanya'ya cansuyu oldu

Manisalı hayırseverlerin desteğiyle Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Afrika'nın yoksul ülkesi Tanzanya'da bir su kuyusu açıldı. Su kuyusuna Manisa'nın sembol isimlerinden olan milli mücadele kahramanı Müftü Alim Efendi'nin ismi verildi.

Manisalı hayırseverlerin katkılarıyla Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Afrika'nın yoksul ülkelerinden biri olan Tanzanya'ya su kuyusu açıldı. Kuyuya Manisa'nın sembol isimlerinden, milli mücadele kahramanı, bestekâr Manisa Müftüsü Alim Efendi'nin ismi verildi.

Manisa İl Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Manisa Şube Başkanı Mustafa Soykök, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu güzel hayrın gerçekleşmesinde az yada çok katkısı, emeği olan tüm Manisalı hayırseverlere teşekkür ediyorum. Benzer projelerle, Manisa'dan 7 kıtaya iyilik köprüleri kurmaya devam edeceğiz." dedi.

Manisalı hayırseverlerin desteğiyle Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Afrika'nın yoksul ülkesi Tanzanya'nın Darüsselam şehrine 170 kilometre uzaklıktaki bir köyde yerin 80 metre derinliğinde ulaşılan sondajla yapılan vakıf çeşmesi sayesinde bölge halkının su sorunu çözülmüş oldu. Çeşmenin üstüne kurulan güneş enerjisi sayesinde sağlanan elektrikler vakıf çeşmesinin içindeki 10 tonluk su deposunun sürekli suyla dolması sağlanıyor. Yaklaşık 4 bin kişiye hizmet verecek olan çeşmenin açılışının ardından gıda kolileri de Türkiye Diyanet Vakfı tarafından köylülere dağıtıldı.