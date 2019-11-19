Manisalılara en iyi hizmet için istişarede bulundular

Toplantıda konuşan Genel Sekreter Yalçınkaya, Büyükşehir Belediyesi olarak amaçlarının Manisa halkına hizmetleri en hızlı şekilde, verimli ve aksaksız iletmek olduğunu söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, ilçelere daha iyi hizmet verebilmek adına çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Genel Sekreter Yardımcıları Ertuğrul Yıldırım ve Ali Öztozlu, İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Harun Yıldız, Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Ergun Aksoy ve Büyükşehir Belediyesi İlçe Koordinatörleri toplantıda bir araya geldi. Toplantıda konuşan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, “Belediyemiz olarak çalışma prensiplerimiz açısından ilçelerdeki sinir uçlarımız sizlersiniz. Sizlerin vasıtasıyla bu hizmetler gerçekleşiyor. İlçelerimiz merkeze çok uzak. Bu açıdan vatandaşların taleplerini bize iletme doğrultusunda ve yönetimin hızlı yürüyebilmesi için sizler orada bizim elimiz kulağımızsınız. Bugüne kadar gösterdiğiniz ve bundan sonra da göstereceğiniz gayretler için çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Toplantıda daha sonra Manisalı vatandaşlara en hızlı şekilde ve verimli hizmet için istişarelerde bulunuldu.