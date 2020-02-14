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Manisalıların deprem yardımları Elazığ'a gönderildi

Manisa Valiliği koordinesinde Elazığlı depremzedeler için Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ve Manisa OSB’nin katkıları ile hazırlanan yardım tırları yola çıktı.

Manisa Valiliği koordinesinde Elazığlı depremzedeler için Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ve Manisa OSB'nin katkıları ile hazırlanan yardım tırları yola çıktı.


Manisa Valiliği koordinesinde Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ile Manisa Organize Sanayi Bölgesi tarafından temin edilen 1000 adet (28 ton) gıda yardım kolisi Organize Sanayi Bölgesi Lojistik Merkezinde tırlara yüklenerek Vali Ahmet Deniz, Vali Yardımcısı H. Volkan Köksal, Manisa Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Sait Türek, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz'ın da katılımıyla Elazığlı depremzedelere gönderildi.


Elazığ'a gönderilen yardım tırları için katkı sağlayan Manisa Organize Sanayi Bölgesi ve Manisa Ticaret ve Sanayi Odasına verdikleri destek sebebiyle teşekkür eden Vali Deniz, “Bu bir hayır işi. Kısa zaman önce ilimizde de depremler yaşadık. Burada çok şükür bir can kaybı yaşamadık ancak Elazığ'da meydana gelen deprem sebebiyle yaşanan can kayıpları sebebiyle büyük üzüntü duyduk. Devletimiz, tüm imkânları ile depremin ilk anından itibaren hem ilimizde hem de Elazığ'da yaraları kısa zaman içerisinde sarmaya başladı. Milletimiz de yardımları ile ayrı bir güzellik kattı. Bugün de bunun güzel bir örneğini burada yaşıyoruz. Devletimiz, milletimizin birlikteliği ve dayanışması ile her güçlüğün üstesinden gelecek güce sahiptir” dedi.

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