Manisa'nın 2 büyük parkına 8 kaya bahçesi

Manisa il genelinde park, bahçe ve yeşil alanların bakımı, temizliği ve düzeni noktasında çalışmalarını ara vermeden sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezindeki Ulupark ve Fatih Parkı'na toplam 8 adet kaya bahçesi kazandırdı. Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, “Ulupark ve Fatih Parkı'nda kış bakımına girdik” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığının il genelindeki park, bahçe ve yeşil alanlarda kış bakım çalışmaları devam ederken, vatandaşların talebi de göz ardı edilmiyor. Bakım çalışmaları esnasında, kaya bahçeleriyle ilgili vatandaşlardan gelen güzel tepkiler neticesinde Ulupark ve Fatih Parkı'nda sekiz ayrı noktada kaya bahçesi uygulaması yapıldı. Kaya bahçelerinin uygulama anlamında su ihtiyacı olmayan kış soğuğuna ve yaz sıcağına dayanıklı bitkilerden seçilerek tasarlanan bir peyzaj çeşidi olduğunu belirten Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, “Aynı zamanda estetik görünümü tamamlaması adına cüruf ve Yuntdağı'ndan aldığımız kayalarla da farklı bir çalışma yaptık. Başkanımız Sayın Cengiz Ergün öncülüğünde yeşil alanlarımızın bakımını ara vermeden sürdürüyoruz. Kaya bahçelerinin çok beğenilmesi ve güzel tepkiler alması bizi mutlu ediyor” dedi.