Manisa'nın 4 takımı kupada tur arayacak

Tur Eleme müsabakalarında Manisa'nın 4 takımı bir üst tura çıkabilmek için mücadele edecek.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur Eleme maçları 24 Eylül Salı günü başlıyor. 24 Eylül Salı günü saat: 15.00'da Soma Atatürk Stadında Somaspor, Keçiörengücü ile karşılaşacak. 25 Eylül Çarşamba günü ise Turgutluspor deplasmanda Pendikspor'un konuğu olacak. Karşılaşma saat: 15.00'da Pendik Stadında oynanacak. Aynı gün Manisa FK ise Manisa Mümin Özkasap Stadında saat 15.00'da Elazığ Belediyespor FK'yı konuk edecek. Kupadaki bir diğer Manisa temsilcisi Akhisarspor ise 26 Eylül Perşembe günü saat 16.30'da Spor Toto Akhisar Stadında Bayburt Özel İdare Spor'u ağırlayacak.

Bir diğer Manisa takımı olan Manisaspor ise 2. turda kendi evinde Turgutluspor'a 2-1 yenilerek kupadan elenmişti. Kupaya 1. tur elemelerinden başlayan Somaspor ise ilk turda Akşehirspor'u kendi evinde penaltılarla 5-4, ikinci turda ise deplasmanda TKİ Tavşanlı Linyitspor'u 1-0 yenerek 3. tura çıktı. Kupadaki iki diğer Manisa temsilcisi olan Akhisarspor ve Manisa FK ise kupaya 3. turdan katıldı.

5. Eleme Turu itibariyle çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası maçları, 21 Mayıs 2020'de oynanacak olan final karşılaşması ile sona erecek.