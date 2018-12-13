Manisa'nın Ahmetli ilçesine 33 milyon liralık yatırım

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Ahmetli'ye 33 milyon liralık yatırım yaptıklarını söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ilçe ziyaretlerini sürdürüyor. Ahmetli ilçesinde mahalle muhtarları ile bir araya gelen Başkan Ergün, ilçede Büyükşehir Belediyesi Koordinasyon Binası önünde mahalle muhtarları ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Kendisine çiçek takdim edilen Başkan Ergün, mahalle muhtarları ve vatandaşlarla tek tek tokalaşarak selamlaştı. Altyapı çalışmalarına büyük önem verdiklerini dile getiren Başkan Ergün, “Tabi altyapı olmadan çalışma yapmak, günü kurtarmak anlamına geliyordu. Bu bize ters dedik. Bizler geleceğimize yatırım yapalım, çocuklarımız temiz su içsin, kanalizasyon hatlarını yenileyelim bulaşıcı hastalıklar olmasın dedik ve büyük bir altyapı yatırım hamlesi başlattık. Bugüne kadar MASKİ Genel Müdürlüğümüzün ilçemize yaptığı yatırımların parasal karşılığı tam 14 milyon lira. Eski parayla 14 trilyon. 16 bin 150 vatandaşımızın yaşadığı Ahmetli ilçemize böylesi önemli altyapı hizmetlerini kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Sosyal hizmetler hakkında da bilgiler veren Başkan Ergün, “İlimiz genelinde sözünü verdiğim Gıda Bankası, Manisamızın büyükşehir olmasıyla birlikte tüm ilçelerimizde hayata geçti. Ahmetli'de de 367 gerçek ihtiyaç sahibi kardeşimiz her ay buradan kartlarına yüklenen krediyle alışverişini gönül rahatlığıyla yapıyor. Üzerinde herhangi bir amblem ya da logo bulunmayan torbalarla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sofralarına aş oluyoruz” dedi.

Ulaşım çalışmaları hakkında muhtarlara bilgiler veren Başkan Ergün, “İlimiz genelinde başlattığımız toplu ulaşımda dönüşüm hamlemizle alçak tabanlı, engelli erişimine uygun, klimalı, kameralı ve kartlı sistemli modern ulaşım araçlarıyla şehir içi ulaşımlarda yenileme yaptık. Ahmetli ilçemizde de 302 bin liralık yatırımla Kendirlik-Dereköy-Karaköy-Canbazlı-İğdişli hattında bu araçlarımızı hizmete aldık" dedi.

Ahmetli ilçesinde yapılan sadece kilit parke taşı döşeme çalışmalarına 6,5 milyon lira harcandığını dile getiren Başkan Ergün, “Tabi ulaşımı modernleştirip yolları düzenlemeden olmaz. Yaklaşık 3,5 milyon liralık yatırımla Ahmetli ilçemizde belediyemizin sorumluluğunda olan yollarda 54 kilometrenin üzerinde asfaltlama çalışması yaptık. Belde ve köyden mahalleye dönen yerleşim yerlerimiz ve tüm mahallelerimizde yazın toz, kışın çamur derdi olmasın diyerek 6,5 milyon liralık yatırım yaparak, Ahmetli ilçemizde tam 175 bin 234 metrekare parke taşı döşemesi gerçekleştirdik. Prestij cadde düzenlemesi kapsamında Atatürk Bulvarı'nda aydınlatmalarıyla yol ve kaldırım düzenlemesiyle şıkır şıkır bir düzenlemeyi 1 milyon 278 bin lira yatırımla ilçemize kazandırdık. 254 bin lira yatırımla ilçe merkezine itfaiye amirliği, 65 bin liralık yatırımla da ilaçlama deposunu yine ilçemize kazandırdık” dedi.

Yapılacak projeler hakkında da bilgiler veren Başkan Ergün, “Demirciler ve Hükümet Caddesi'nde çalışmalarımız hızla sürüyor. Yaklaşık 3,5 milyon liralık yatırımla bu caddelerimiz de gece ayrı, gündüz ayrı güzellikle sizlerin ve Ahmetli'de yaşayan tüm hemşerilerimin hizmetine en kısa sürede sunulacak. Mustafa Kemal Atatürk Caddesinde ise prestij caddesi olarak projesini çizdiğimiz çalışmamız devlet demiryollarının orada yaptığı ve halen devam eden üst geçit inşaatı nedeniyle başlamadı. Bunun da bilinmesini isterim. Şu ana kadar saydığım tüm bu proje ve hizmetlerimiz 19 milyon lirayı aştı. Eski parayla 19 trilyon. MASKİ Genel Müdürlüğümüzü de eklediğimizde bu miktar 33 milyon liraya ulaşıyor. Tam tamına 33 trilyonluk bu hizmetlerimiz Ahmetli ilçemize helali hoş olsun” dedi.

Konuşmanın ardından mahalle muhtarlarının sorun ve taleplerini de dinleyen Başkan Ergün, tüm talepleri dikkatle dinledi.

Toplantıya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, daire başkanları, MHP İl Başkanı Erkan Öztürk, MHP İl Kadın Kolları Başkanı Hediye Özsoy, MHP Ahmetli İlçe Başkanı Emin Özbek, Akhisar İlçe Başkanı Ahmet Namal, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Nizamettin Kaya da eşlik etti.