Manisa'nın AK Parti'li vekilleri bakanlarla görüştü

Dr. Vahit Kirişçi ile makamlarında bir araya geldi. Sahadan aldıkları talep, istek ve beklentileri bakanlarla paylaşan vekiller, bakanlıkların Manisa'da yürüttükleri çalışmalar üzerine de istişarelerde bulundu.

AK Parti Manisa Milletvekilleri hazırladıkları Manisa dosyasıyla birlikte bakanlıklarda yürüttükleri ziyaretlere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'yla başladı. AK Parti Manisa Milletvekilleri Murat Baybatur, İsmail Bilen, Mehmet Ali Özkan, Tamer Akkal ve Uğur Aydemir'in katıldığı Çalışma Bakanlığı'ndaki görüşmede Bakan Vedat Bilgin tarafından sıcak bir şekilde karşılanan Manisa milletvekilleri, bakanlığın Manisa'ya yönelik çalışmaları hakkında istişarelerde bulundu. Ardından dört vekil olarak ziyaretlerini sürdüren AK Parti Manisa Milletvekilleri Murat Baybatur, İsmail Bilen, Mehmet Ali Özkan ve Tamer Akkal, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na geçti. Bakan Derya Yanık'la bir araya gelen vekiller, yapılmakta olan sosyal yardımların yanı sıra Manisa'nın ihtiyaçlarına yönelik hizmetler ve projelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu. Sahadan aldıkları talep, istek ve beklentileri bakanlarla paylaşan vekiller, son olarak Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Manisalı üreticilerin beklentilerini karşılamak adına yürütülmekte olan çalışmaların konuşulduğu ziyarette Manisalı vekiller, üzümcü ve zeytincinin önümüzdeki sezona ilişkin talep ve isteklerini Bakan Kirişçi'ye iletti.