Manisa'nın asırlık çınarından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kuru üzüm

Manisa ve Salihli'nin en yaşlısı olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bu yıl 1'incisi düzenlenen Yaşlılık Şurasına katılan Bektaş Ergül (105), Ankara'daki törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a cebinden hiç eksik etmediği Salihli üzümünü hediye etti. Ergül, 105 yaşında ilk kez uçağa bindi.

Salihli ilçesinin Beşeylül Mahallesi'nde yaşayan 6 çocuğu, 17 torunu, 29 torununun çocuğu ve 13 torununun torunu olan 105 yaşındaki Bektaş Ergül, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Birinci Yaşlılık Şurası'na katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden “Asırlık Çınar” plaketi alan Bektaş dede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alnından öpüp, Salihli'den götürdüğü çekirdeksiz kuru üzümü hediye etti.

“Reisi Cumhurumun alnından öptüm”

Ankara'da düzenlenen törene uçakla giden Bektaş Ergül, tören sonrası döndüğü Salihli'de gazetecilere duygularını anlattı. Ergül, “Bu yaşıma kadar hiç uçağa binmedim. Vapura ve arabaya bindim, ama uçağa binmedim. 105 yaşından sonra Reisi Cumhurumun emri ve takdiri üzerine beni oraya davet edildim. Uçağı da gördüm, uçağı da bindim. Bindiğim uçak çok büyüktü” dedi.

Şurada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk ödülü kendisine verdiğini anlatan Bektaş dede “Reisimiz bana 'hoş geldin' dedi, ben de 'hoş bulduk' dedim. Elimde hediyem vardı onu takdim ettim. 'Bu nedir?' dedi. 'Bu bizim Salihli'nin üzümü, sana hediye olarak getirdim Reisi Cumhurum' dedim. 'Ben 105 yaşındayım' dedim. Bunu da nasip etti Allah bana. Bunların, devletimin ve milletimin sayesinde bunu da gördüm, çok huzurluyum. Ömrüm arttı, gözüm gönlüm şen oldu” dedi.

Bektaş Ergül “Reisi Cumhurum benim alnımdan öptü, ben de onun alnından öptüm. Memnun ayrıldık birbirimizden” diye konuştu.

“Babam çok memnun oldu”

Bektaş Ergül'ün en büyük oğlu olan 71 yaşındaki Mustafa Ergül ise “Babamın Ankara'daki şuraya gidip gelmesi, onun yaşını artıracağını ümit ediyorum. Çok memnun olduğunu gördüm. Biz de bunu gördükçe, mutlu olduk. Hiç hayatında uçağa binmediği için Ankara'da böyle bir yerlere gitmediği için de yine çok mutlu oldu. Bizi de aynı şekilde mutlu etti. Sağolsunlar bizi götürenler” şeklinde konuştu.