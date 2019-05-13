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Manisa'nın asırlık fotoğrafları sergileniyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mayıs ayı kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Manisa’nın asırlık fotoğrafları,Sıbyan Mektebi’nde sergileniyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mayıs ayı kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Manisa'nın asırlık fotoğrafları,Sıbyan Mektebi'nde sergileniyor. Çarşamba gününe kadar ziyaretçilerini ağırlayacak olan sergide kentin tarihi dokusunu yansıtan fotoğraflar yer alıyor.


Manisa Büyükşehir Belediyesi aylık kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında ‘Eski Manisa Fotoğrafları Sergisi'Sıbyan Mektebi'nde sergileniyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman da sergiyi ziyaret ederek, Manisa'nın asırlık fotoğraflarını inceleme fırsatı buldu. Kentin tarihi dokusunu yansıtan fotoğrafların yer aldığı sergiyi ziyaret eden Özcan ve Duman, 15 Mayıs tarihine kadar açık olacak sergiye tüm Manisalı vatandaşları davet etti.

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