Manisa'nın asma yaprağı için ‘Coğrafi İşaret' tescil çalışmaları başladı

Manisa'nın dünyaya ün salmış ‘Manisa Sultani Çekirdeksiz Üzüm'ünün coğrafi işaret tescilinin alınmasından sonra ‘Manisa Sultani Çekirdeksiz Üzüm Asma Yaprağı'nda da coğrafi işaret için çalışmalar başladı.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen coğrafi işaret çalışmaları kapsamında tüm paydaşlarla bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda Manisa Sultani Çekirdeksiz Asma Yaprağı'nın coğrafi işaretiyle ile ilgili kriterler belirlendi.

Toplantının açılışında görüşlerini aktaran Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, “İlimizde çok fazla yetişen yemeklik asma yaprağının üretim, pazarlama ve ihracat imkânlarının geliştirilmesinde asma yaprağına coğrafi işaret almak çok önemli hale gelmiştir. Özellikle ilimizde ihracata yönelik yaprak salamurası üreten gıda işletmelerimizin sayısı giderek çoğalmakta bu durum yurt içi piyasasında önemli olan ürünümüzün yurt dışında da önem kazanmaya başladığını göstermektedir. Manisa ilinde bağcılık; üretim alanı, üretim miktarı ve üzümden elde edilen ürün çeşitliliği ile en önemli tarım koludur. İlimizin hakim çeşidi olan Manisa Sultani Çekirdeksiz Üzümünün Yaprağı, lezzetli tadı, ince damarsız yapısı ve kalitesinden dolayı taze ve salamuralık olarak iç ve dış piyasada oldukça tercih edilmektedir. Başta Avrupa Birliği olmak üzere pek çok ülkeye asma yaprağı ihracatı yapılmaktadır. Coğrafi işaret tescili ile ürünün kalitesi, gelenekselliği, yöreden elde edilen hammaddesi ile yerel niteliklere bağlı olarak ürünlerin korunması sağlanır. Sultani Çekirdeksiz Üzüm Asma Yaprağına coğrafi işaret almayı Manisalı üreticilerimiz ve kültürel değerlerimizin korunması için de istemekteyiz. Coğrafi işaret, ürünün pazarlama gücünü arttırmaktadır. Kırsal kalkınmaya aracılık ederek yeni iş kollarının oluşmasına imkan tanımaktadır. Manisa Sultani Çekirdeksiz Üzümü Asma Yaprağı'nın coğrafi işaret tescilinin ardından, Avrupa Birliği Coğrafi İşaret başvurusunda bulunulacaktır” dedi.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk'ün başkanlığında gerçekleşen toplantıya; İl Müdür Yardımcısı Melikşah Taşkın, Gıda ve Yem Şube Müdürü Dr. Defne Bacınoğlu, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Gökmen Kaya, Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden Dr. Ali Güler, asma yaprağı üretimi ve ihracatı yapan gıda işletmelerinin temsilcileri ile konu uzmanı teknik personeller katıldı.